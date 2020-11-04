美國大選 德國盼望拜登贏

德美關系究竟是何時跌入谷底的？德國執政黨基民盟籍聯邦議員、德國政府跨大西洋關系協調員拜爾(Beyer)認為，谷底毫無疑問出現在2018年8月，特朗普總統當時將歐洲稱為"敵人"。拜爾在接受德國之聲采訪時指出，特朗普的這種言論明顯越界，"誰都不應該這麼說，美國總統更不應該。"

拜爾認為，特朗普當時的言論，暴露了他對歐洲、德國、以及默克爾總理的真實想法。此外，美國在從德國撤軍等諸多重大議題上，也不再與歐洲盟友事先商量。"我們原本已經習慣了事事都先行溝通。可是撤軍的事情，我們德國是從《華爾街日報》的文章中獲知的。"

同樣疏遠的還有特朗普總統和默克爾總理的個人關系。房地產大亨出身的特朗普幾乎口無遮攔，物理學家出身的默克爾謹言慎行。在政治立場上，兩人更是南轅北轍：不論是氣候保護、還是全球貿易、難民政策、疫情管控，特朗普與默克爾之間都有著巨大的分歧。

因此，大多數德國政界人士今年都期盼特朗普輸掉大選。

德國普通民眾也有著相似的態度。根據民調機構Civey的調研，只有13%的德國人希望特朗普連任，其中相當大一部分是右翼民粹政黨德國選項黨(AfD)的支持者。

表面受損？傷及根基？

曾經在裡根、老布什、克林頓執掌白宮時期擔任德國總理府顧問的金德勒(Johannes Kindler)，可以說是經歷了德美關系的黃金年代。退休多年的他，依然和當年認識的不少美國人保持著不錯的私人友誼。他對德國之聲表示，"每一個理智的人都會期盼拜登勝選。"金德勒說，盡管兩國政治關系的惡化似乎沒有下限，但是德美民間的友誼要好得多。

現任德國政府跨大西洋關系協調員拜爾卻擔心，德美關系受損的不只是高層政治的外表，而是已經傷及了根基。"畢竟，世界格局已經發生了重大變化，而我們卻似乎一直不願正視，因為這太麻煩。過去幾十年間，我們在美國保護傘下過著優渥的生活，但如今不再能這麼做了。"拜爾認為，拜登當選總統固然可以改善德美關系，但是他同樣也會要求德國人自己承擔更多的責任。"拜登對德國人提出的要求不會比特朗普少。"

德國聯邦議員、綠黨黨團歐洲政策事務發言人布蘭特納(Franziska Brantner)也持相似觀點。她呼籲，德國應當在歐洲層面上確立自己的外交政策，必須突出歐洲的共同性，從而確保歐洲能夠具備行動能力。"即便民主黨的拜登當選，我們歐洲人今後也要承擔起更多的自我責任。如果特朗普連任，則更是如此。"

在氣候保護議題上，布蘭特納則明顯地傾向拜登。她對德國之聲說："我真的希望，一旦拜登勝選，《巴黎氣候協定》能夠重新得到強化。也許歐美雙方還能達成綠色協議，共同為減排技術、制訂統一標准進行投資。"

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