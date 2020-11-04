快訊

美國大選日 國務院批准售台4架海上衛士無人機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國大選 德國盼望拜登贏

德國之聲 / 德國之聲中文網
圖／德國之聲中文網
圖／德國之聲中文網

德美關系究竟是何時跌入谷底的？德國執政黨基民盟籍聯邦議員、德國政府跨大西洋關系協調員拜爾(Beyer)認為，谷底毫無疑問出現在2018年8月，特朗普總統當時將歐洲稱為"敵人"。拜爾在接受德國之聲采訪時指出，特朗普的這種言論明顯越界，"誰都不應該這麼說，美國總統更不應該。"

拜爾認為，特朗普當時的言論，暴露了他對歐洲、德國、以及默克爾總理的真實想法。此外，美國在從德國撤軍等諸多重大議題上，也不再與歐洲盟友事先商量。"我們原本已經習慣了事事都先行溝通。可是撤軍的事情，我們德國是從《華爾街日報》的文章中獲知的。"

同樣疏遠的還有特朗普總統和默克爾總理的個人關系。房地產大亨出身的特朗普幾乎口無遮攔，物理學家出身的默克爾謹言慎行。在政治立場上，兩人更是南轅北轍：不論是氣候保護、還是全球貿易、難民政策、疫情管控，特朗普與默克爾之間都有著巨大的分歧。

因此，大多數德國政界人士今年都期盼特朗普輸掉大選。

德國普通民眾也有著相似的態度。根據民調機構Civey的調研，只有13%的德國人希望特朗普連任，其中相當大一部分是右翼民粹政黨德國選項黨(AfD)的支持者。

表面受損？傷及根基？

曾經在裡根、老布什、克林頓執掌白宮時期擔任德國總理府顧問的金德勒(Johannes Kindler)，可以說是經歷了德美關系的黃金年代。退休多年的他，依然和當年認識的不少美國人保持著不錯的私人友誼。他對德國之聲表示，"每一個理智的人都會期盼拜登勝選。"金德勒說，盡管兩國政治關系的惡化似乎沒有下限，但是德美民間的友誼要好得多。

現任德國政府跨大西洋關系協調員拜爾卻擔心，德美關系受損的不只是高層政治的外表，而是已經傷及了根基。"畢竟，世界格局已經發生了重大變化，而我們卻似乎一直不願正視，因為這太麻煩。過去幾十年間，我們在美國保護傘下過著優渥的生活，但如今不再能這麼做了。"拜爾認為，拜登當選總統固然可以改善德美關系，但是他同樣也會要求德國人自己承擔更多的責任。"拜登對德國人提出的要求不會比特朗普少。"

德國聯邦議員、綠黨黨團歐洲政策事務發言人布蘭特納(Franziska Brantner)也持相似觀點。她呼籲，德國應當在歐洲層面上確立自己的外交政策，必須突出歐洲的共同性，從而確保歐洲能夠具備行動能力。"即便民主黨的拜登當選，我們歐洲人今後也要承擔起更多的自我責任。如果特朗普連任，則更是如此。"

在氣候保護議題上，布蘭特納則明顯地傾向拜登。她對德國之聲說："我真的希望，一旦拜登勝選，《巴黎氣候協定》能夠重新得到強化。也許歐美雙方還能達成綠色協議，共同為減排技術、制訂統一標准進行投資。"

©2020年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

美國大選 川普 拜登

相關新聞

今天見真章？誰主白宮 全球緊張

美國大選三日投票，現任總統川普和民主黨對手拜登對防疫、經濟等眾多議題意見對立，堪稱數十年來最分歧的總統大選。投票日前已有...

川普、拜登最後衝刺 決戰搖擺州

美國總統大選十一月三日投票日前一天，兩黨候選人全力固守幾個關鍵搖擺州。川普連趕北卡州、賓州、密西根州與威斯康辛州，最後又...

美國大選開票日：決勝幾點鐘？各州激戰的觀戰指南

「我們知道什麼時候開始開票...但不確定『勝出判斷』的時間點？」緊張程度與不可預測性來到史上最高峰的2020美國大選，目前已展開了現場投票，預計台灣時間11月4日星期三上午8點，才會由東岸至西岸，陸續結束投票、並展開開票作業。由於疫情關係導致的提前投票、郵遞投票比例暴增，各級政府對於郵遞選票的計票安排又各自有異，因此過往計票幾小時內就能「宣布勝選」的狀況，可能會一路拖延到周末、甚至11月中下旬——儘管如此，在開票日當天仍有部分關鍵州，預計能如期報出「關鍵結果」。其中最有爭議且最為要命的關鍵搖擺州佛羅里達（29張選舉人團票），預期「最快」台灣時間周三下午1點就能判斷誰贏回佛州大票倉，這也是「開票日氣勢走向」最為重點的指標之一。

影／超過1億選民提前投票 美投開票所仍有選民親自投票

美國大選投票3日舉行，超過9800萬名美國選民完成提前投票，在維吉尼亞州的投票所，仍有部分民眾親自前往投開票所投票，他們...

川普：將獲至少306張選舉人票 但不會過早宣布勝選

美國總統川普3日說，他很有可能贏得再一個四年總統任期，並預測自己將贏得至少306張選舉人票，但不會過早宣布自己勝選。

關鍵州開票若不相上下 兩黨決勝司法戰

美國選民政治立場趨於兩極化，加上疫情之下通訊投票暴增，今年大選已具備引發大量選舉訴訟的必要條件。路透分析，從大選日前夕的...

疫情期間克服困難以選票訴心聲 9400萬美國人已投票

新冠病毒疫情肆虐之下舉行的2020年大選，多州選舉規定出現調整，但許多美國民眾克服各種困難，透過選票表達心聲，不管是提早...

美國大選 德國盼望拜登贏

德美關系究竟是何時跌入谷底的？德國執政黨基民盟籍聯邦議員、德國政府跨大西洋關系協調員拜爾(Beyer)認為，谷底毫無疑問出現在2018年8月，特朗普總統當時將歐洲稱為"敵人"。

美國大選投票日 民眾盼選後見和平

美國總統大選今天正式投票，許多民眾今天抽空前往投票所投下手中神聖一票。對於未來，美國選民期望選後能見到和平，恢復社會秩序

參議院將變天 民主黨拚雙贏

美國大選除總統選舉，另一關注重點是國會改選。民調顯示，選後共和黨恐失去在參議院享有近六年的多數優勢，民主黨可望拿下參眾兩...

美國國民兵急待命 零售業怕劫掠

今年已經因為疫情、颶風、野火、街頭抗議而動員的美國國民兵，因應總統大選投票後可能的動亂而再次動員。應多州州長要求，已有超...

「鐵鏽帶」關鍵州 開票恐紅翻藍

今年美國大選之夜開票作業由東岸各州率先在台灣時間四日早上八時結束投票後展開；但 喬治亞、佛羅里達以及賓州等多地難在選舉日...

熱門新聞

2020美國大選／何時會有開票結果？各州開票時間一次看

神救援！荷蘭高架地鐵衝過頭 「鯨魚尾巴」驚險接住

川普16:10暫時領先拜登！美國2小鎮搶先開出總統票

川普能連任嗎？2020美國總統大選 即時開票實況

美國大選開票誰贏？作家：庶民忍夠久了，票投川普是出一口氣

川普：將獲至少306張選舉人票 但不會過早宣布勝選

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。