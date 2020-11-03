美國大選開票誰贏？作家：庶民忍夠久了，票投川普是出一口氣

美國總統大選3日登場，各界關注到底最後是川普還是拜登能順利入主白宮。作家顏擇雅日前在臉書發文預測最後會是川普當選，因為民眾一旦習慣了疫情，又看到歐洲疫情復發，投票的主要考量點已經不會是疫情，而是法律與秩序，這對川普有利。

另一個理由是，現今美國社會菁英相護的氛圍比四年前更嚴重，包括從社群媒體及各大主流媒體都全面，極力要壓下杭特、拜登的醜聞可看出來，美國民眾對這會很有感，所以會投票給川普，這是他們對菁英表達不滿的最和平方式，甚至會覺得「我不暴力，不罵髒話，只是投票給一個講話粗魯的人，這樣有很過份嗎？」

第三點，顏擇雅說，她自己也不相信民調數字，因為川普和拜登兩人的造勢場面，人氣真的差太多了。

她進一步表示，其實自己希望川普當選，原因是除了喜歡他的國安團隊，更因必須要讓川普再贏一次，美國菁英才有可能深刻檢討為何跟庶民會如此脫節，而「社會撕裂要好轉，一定要從菁英的自我檢討開始。」

顏擇雅還在po文底下回覆網友們說，「我承認川普的言語有讓社會更撕裂，但是他的支持者依然對他死忠，可見其不滿已經被菁英忽視太久，而川普至今仍是唯一的發洩管道。」她也在另一篇臉書貼文再解釋，川普當選，不只是為了美台中關係，也是為了美國好，庶民忍耐夠久了，票投川普只是出一口氣而已。