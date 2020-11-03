選舉人票數學題！最後苦戰民調出爐 川普能翻盤贏得美國大選嗎？

美國大選將於當地時間11月3日（台灣時間11月4日）登場，民調普遍落後拜登的川普近來急起直追，積極參與造勢活動拚選戰，使其與拜登支持度的差距逐漸拉小，但根據最新的民調顯示，拜登有望在選舉中贏得超過232張選舉人票，而川普則能拿下逾179張選票。

根據美國媒體預測的結果顯示，拜登目前處於上風位置，有望從傳統州及傾向州中拿到超過232張的選舉人票，而川普則可望從支持共和黨的州中奪得179張選舉人票。選戰重點將聚焦於搖擺州的拉鋸戰，8個搖擺州總計125張選票，若川普能夠再現2016年的「翻轉奇蹟」，一手掌握8個搖擺州的選舉人票，便能再度成為白宮王者，順利連任。

最新的搖擺州民調顯示，8個搖擺州中僅有愛荷華州的民調由川普領先，其他6個州都傾向支持拜登，而俄亥俄則互有領先，難以預測。綜上統計，川普有機會從搖擺州拿下6票，拜登則能抱走101票，俄亥俄州因未有明顯偏好的候選人，所以並未將該州的18票列入計算。總計538張的選舉人票中，預估拜登能在大選中贏得超過333張選舉人票、川普則能奪取逾185張票，雙方差距明顯，且拜登的預估選票更直接超過270票的當選門檻。

科克蘭資本董事長楊應超也對選舉進行分析，他表示以2016年民主黨得勝州的基礎來看，拜登只要搶下賓州或任一搖擺州便可勝選。但目前雙方支持度相當接近，今年的選票數量又比以往多，目前仍難以對選舉結果下定論。

明天（11月4日）為美國選舉開票日，《聯合新聞網》將掌握最即時、最完整的開票資訊，追蹤各州開票動態，深入分析選舉變化，帶您一同掌握美國大選最新情勢。