選前之夜大車拼 川普跑攤、拜登找明星

川普選前最後一天將在上次勝選的北卡、密西根造勢固票，拜登將與知名歌星女神卡卡在有20張選舉人團票的賓州舉行選前之夜！2日為美國總統大選前最後1天，雙方都在馬不停蹄的進行造勢，總統川普最後1天去的都是上次大選贏的州，希望繼續獲得鐵桿隊的支持，拜登因為先前失言，因此固守重要搖擺州賓州。

川普造勢人氣報棚

根據《英國廣播公司》報導，美國總統大選將於台灣時間4日進行投票，在選前1天各陣營的拉票方式也有所不同，現任共和黨總統川普3日將分別到北卡、賓州、威斯康辛與密西根進行巡迴造勢，雖然川普在全國性的民調落後給拜登，但他的造勢場合幾乎都比對手拜登還要熱鬧。

川普連選前最後1個造勢地點也和4年前相同，都在密西根。拜登將會與女神卡卡在賓州第2大城匹茲堡造勢，而她的副手賀錦麗也將會在第1大城費城與知名流行歌手約翰‧傳奇進行造勢活動，而最關鍵的搖擺州之一的佛羅里達，則交給人氣非常高的前總統歐巴馬負責催票。

集所有變數於一身

BBC在選前訪問許多民眾，有民眾認為川普無法讓美國更加團結，美國已經被他弄得四分五裂。但也有選民認為，川普在辯論中的表現展現出他的冷靜，相較之下拜登面對川普的攻擊顯得手足無措，讓外界質疑他在面對重大事件時，有否能力替美國做出好的決定？

不過出門投票也會有染疫的風險，美國目前提早投票的規模已經來到近1億（約9700萬）的規模，而根據《美國疾管局》規定，染疫者也有權利投票，但他們必須遵守CDC的安全準則，他們必須與其他保持6呎（約1.8公尺）的社交距離，並且要戴口罩、投票前一定要洗手。

而郵寄投票產生的爭議也可能會讓美國大選開票結果延遲，以內華達州為例，共和黨目前還在當地進行選舉無效的訴訟，雖然2日地方聯邦法院裁決出爐，顯示目前全部改為郵寄投票的內華達州沒有不當計票的疑慮，但當地共和黨仍在考慮是否要上訴到最高法院。

郵寄投票各地可能產生的爭議，將是這次大選的重要變數。

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