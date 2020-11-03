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拜登車隊受圍攻 特朗普稱粉絲愛國者

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圖／德國之聲提供
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（德國之聲中文網）德克薩斯是搖擺州，近年來，共和黨在該州屢戰屢勝。本次選戰接近尾聲的時候，雙方都集中精力在這裡展開決戰。

周留，離最後投票日還有三天，拜登、哈裡斯競選團隊的一輛大客車正行駛在高速公路上。突然間，多輛特朗普支持者的SUV以及敞篷貨車追趕上來，對客車形成包圍之勢，迫使其放慢速度，甚至有把它趕下高速路的架勢。

社媒和當地媒體均有報道稱，從SUV等車裡傳出對大客車的謾罵聲，並向客車按響喇叭。

拜登團隊將該事公布與眾，聯邦調查局介入調查。

據悉，事發時拜登和哈裡斯均不在車內。媒體報道稱，拜登陣營由於該事件取消了兩個活動。

特朗普總統隨即發推：I LOVE TEXAS!

第二天，特朗普總統對聯邦調查局回應：

「在我看來，這些愛國者沒有做錯任何事。FBI和司法當局應該去調查恐怖分子、無政府分子以及反法西斯組織的宣傳鼓動分子。」

在密歇根的一場活動期間，特朗普總統以嘲諷的口吻說「昨天看見我們的人了嗎？他們要保衛他的客車。」

拜登在周日的選戰中稱特朗普為該事件叫好的做法「不可理喻」、並分裂國家。他說，「這樣的事情還從未出現過。至少還從未有過這樣一個為這類事件拍手稱快的總統。」

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本文章由德國之聲授權提供】

美國大選 川普 拜登

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