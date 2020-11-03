最新民調 拜登維持領先

經濟日報 / 編譯劉忠勇季晶晶／綜合外電

美國總統大選前的一系列最新民調顯示，民主黨候選人拜登在全美國和一級戰區幾個州的支持率，持續領先美國總統川普，但有一些州的選情仍極度膠著。

華爾街日報／NBC新聞周日民調顯示，距投票日只有兩天，川普仍以42%比52%落後拜登10個百分點，與10月中民調相差11個百分點差不多。尤其愈來愈多銀髮族和婦女反對川普。

紐約時報／錫耶納學院（Siena）民調則顯示，拜登在賓州、佛羅里達、亞利桑那和威斯康辛州處於領先地位，這都是川普在2016年拿下的關鍵搖擺州。

CNN民調顯示，拜登在亞利桑那、密西根和北卡領先。這也都是川普在2016年勝出的州。

對拜登而言不太有利的消息則是，ABC／華盛頓郵報的民調顯示，川普在佛州以50%對48%的微弱優勢領先，不過拜登在賓州以51%對44%領先。佛州有29張選舉人票，賓州則是20張，分析師普遍認為這兩州是候選人贏得總統大選前進白宮最關鍵的戰場。

倫敦金融時報（FT）報導，金融市場普遍認為，比起川普連任成功，民主黨候選人拜登勝選對大部分開發中國家來說，好處更多。

據Federated Hermes公司新興市場主管葛林柏格說法，若出現川普連任失敗、且民主黨同時拿下國會參、眾兩院控制權的「藍色浪潮」，將導致美國通過較大規模的經濟刺激方案，規模遠高於川普政府同意的水準。

這將導致美元走弱，因投資人習慣性在此時將資金抽進美國、轉進新興市場，而且美國的經濟表現也會較佳。這有利於新興市場，特別是基本金屬出口國。

美國大選 川普 拜登

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