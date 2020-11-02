美國大選如果沒有明顯贏家，會發生什麼情況？

（德國之聲中文網）美國總統大選的結果通常會在選舉當晚公布，然後翌日凌晨落敗一方宣布參選失敗。但受今年新冠疫情的影響，參加郵政投票的人數之多，創下歷史新高。這將使計票時間延續至11月3日之後的數天甚至數周。除此之外，一些共和黨政治家不斷對郵寄投票的可信度提出質疑，而特朗普總統本人更是多次明確表示，他不會承擔認可選舉結果的義務。凡此種種，都為選舉之後可能出現的混亂局面埋下了伏筆。

郵寄投票會延緩計票程序

據報道，截至目前，已有超過六千萬美國人以郵寄方式投出了選票。預計，今年的參選率將是1908年以來最高的一次。

在科羅拉多、俄勒岡、華盛頓、猶他以及夏威夷等聯邦州，郵寄投票並不會成為問題，因為當地選民和選舉部門官員早已對郵寄投票這一方式習以為常。而在今年三月引入郵寄投票簡便程序的其他聯邦州，計票過程可能會延後一天或數天。尤其是在那些選舉當天才開放郵寄投票的聯邦州，比如競選雙方爭奪最為激烈的威斯康辛和賓夕法尼亞，整個計票過程將會持續更長的時間。

3月17日之後的初選期間，《華盛頓郵報》的一項分析發現，各州平均需要4天時間才能公布基本完整的計票結果。

密歇根大學公共政策和政治學教授埃迪‧戈登伯格（Edie Goldenberg）說：「我要說的是，這個國家的選舉經理人以及行政管理者們非常非常敬業。他們為這次選舉付出了艱苦的努力。因此，我認為我們在初選中遇到的很多問題已經得到了解決。」

在11月3日的大選中，各州將處理比初選更多的選票。一些聯邦州，包括賓夕法尼亞和北卡羅來納等重要的搖擺州，已經延長了截止日期，以接受以選舉日為戳記的郵寄選票。

即使對於要求在選舉日之前寄達選票的聯邦州，選舉之後的計票工作也有可能會持續一周之久，2018年亞利桑那州就曾出現這種情況。有些聯邦州接受郵寄投票的截至日期是11月23日，前提條件是郵戳證明選票是在11月3日前寄出的。戈登貝格表示：「現在很難做出預測，有些州的情況很好，即便是在大選之夜，他們也能清楚掌握投票的情況。但也有很多州的情況並不樂觀。」

郵寄投票的可信度引發質疑

今年的競選過程中，特朗普總統和一些共和黨人對郵寄投票的可靠性提出了質疑。但《紐約時報》發布的一項分析顯示，郵寄投票同普通投票一樣，發生欺詐行為的情況都非常少見。

美國國土安全部代理部長庫奇內裡（Ken Cuccinelli）對德國之聲表示, 總統「對一些聯邦州直接向所有登記選民郵寄選票的做法非常擔憂。」

郵寄投票的方式並不會讓任何一個政黨獲得優勢。戈登貝格表示，過去的經驗顯示，共和黨選民使用郵寄投票的比例可能更高一些。不過，最新的新聞報道則顯示，共和黨選民中主張郵寄投票的人數僅為民主黨選民的一半。計劃參加投票的美國選民中，60%計劃親自前往投票站（共和黨選民中為80%，民主黨選民則為40%），而40%的選民則將以郵遞方式參加選舉。

基於兩黨選民在投票方式上的差異，最先發布的親自投票者的計票結果可能會有利於共和黨，而稍後發布的郵遞投票結果則可能更有利於民主黨。

官司纏身的總統大選

目前已有四百多起選舉引發的訴訟，而兩個競選陣營也都成立了相應的法律團隊。耶魯法學院的憲法專家艾克曼（Bruce Ackerman）表示，大多數選舉程序引發的訴訟最終將由各聯邦州的法院來做出裁決。

艾克曼和其他一些法律專家都認為，盡管特朗普總統曾發表不同的觀點，但像2000年那樣最終由最高法庭裁定總統選舉結果的情況並不大可能再度發生。

艾克曼對德國之聲表示：「布什對戈爾的訴案實際是針對最高法院的，這從未有過先例，震驚了整個法律界。」他表示，今年由國會確定總統大選贏家的可能性更大一些。

憲法問題

如果選戰出現平局或聯邦州層面的選舉結果引發法律糾紛，使得任何一位候選人都無法獲得多數。那麼根據美國憲法的規定，將由新選舉產生的眾議院在一月六日確定總統人選。美國上一次出現這種情況是在十九世紀。

可能會令事態更加復雜化的是，如果某聯邦州由於法律糾紛等原因，不能在12月8日前確定選舉人，那麼國會就有權拒絕接受該州的選舉結果。

如果到一月20日總統就職日，仍無法確定總統人選，則將依據美國總統繼任順序選出代理總統，這可能是選舉產生的副總統人選或是白宮發言人，這將取決於參議院是否能在一月20日前確定副總統人選。

接受計票結果

另一種可能性則是，如果特朗普敗選，他有可能會拒絕接受選舉結果。特朗普發表了「我們走著瞧吧」的言論之後，今年九月，美國參議院一致通過了一項決議，以確保權力的和平交接。

很多選舉觀察員都認為，今年的選舉結果將會非常明顯，因此不會發生上述復雜情況。

戈登貝格說：「總體而言，我對今年的選舉進程很樂觀，因為選舉受到極大的關注。」

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