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川普選情告急 一天五地奔波造勢

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 美國總統大選即將在11月3日登場，競選進入最後沖刺階段，現任總統川普與民主黨總統候選人拜登周末都在搖擺州奔波，希望獲得更多選民支持。

川普11月1日一早抵達底特律時，戴著標志性的「讓美國再度偉大」球帽，裹著厚重的大衣。當他的支持者們對他大喊「我們愛你」之後，川普也回應說: 「我也愛你們，如果我不愛的話，我就不會站在這裡。外面真是太冷了。」

川普極力避免成為繼喬治·布什(George H.W. Bush)1992年敗選以來，第一位沒有連任成功的美國總統。因此川普周日(11月1日)的行程安排得近乎瘋狂，除了愛荷華州和密西根州之外，還計劃在北卡羅來納州、喬治亞州和佛羅裡達州短暫停留。

川普和拜登在佛羅裡達、北卡羅來納、亞利桑那等地的民調十分接近。川普在這些地方的民調大約只落後7%左右。在密歇根州和威斯康星州，川普則是落後約10個百分點。

除了這些州以外，拜登普遍在各地取得領先。在路透社10月27-29日進行的民意調查當中，拜登在全國以51%的支持度勝過43%的川普。

但是受到美國大選「選舉人團」制度的影響，川普仍然可能像4年前一樣，取得過半(270張)的選舉人票而獲勝。因此，這場選戰仍然被視為是十分接近而激烈的。

拜登周日回到他的出生地賓州，呼籲群眾出門投票。他告訴群眾，美國已經進入一個轉捩點，每一天都是新的提醒。拜登說:「這場選戰提醒我們代價有多高，另一個陣營會如何試圖壓抑選舉結果，尤其在費城這裡。」

2016年，川普在賓州、威斯康星州和密歇根州都勝過民主黨對手希拉裡，讓這些民主黨主掌多年的票倉風雲變色。如今，在這些地方的民主黨官員都表示，他們有信心拜登能在自己的州取得勝利。只有俄亥俄州的共和黨州長預測川普可以以些微差距獲勝。

拜登預計會在周一再度拜訪賓州，並且在俄亥俄州短暫停留。這意味著他的團隊認為在這個中西部的州是有機會取勝的。川普則是繼續以一天五個造勢活動的速度在各地奔波，周一將拜訪北卡羅來納州、賓州、威斯康星州，接著再回到密西根州。

根據美國佛羅裡達大學政治系制作的網站U.S. Elections Project的統計，目前已經有超過9,300萬人提早完成投票，有的是親自到投票站、有的透過郵寄投票。這個現象預料有助拜登勝選。

在比較支持拜登的休斯頓，一個共和黨的議員和一個保守派的運動人士主張「得來速投票站」(Drive-through voting)是違法的，並強調透過這個方法投下的12萬張選票也應該作廢。此案正在尋求法院裁決，德州法院11月1日聽取他們的主張之後，聯邦法院預計將在11月2日因應他們的要求召開緊急聽證會。

張慈/楊威廉 (路透社)

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美國大選 川普 拜登

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