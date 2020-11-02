在美華裔2020年還支持川普嗎？

(德國之聲中文網) 「人為刀俎，我為魚肉。」羅玲這樣對德國之聲描述在美華裔眼下在美國的艱難處境。羅玲是「拜登華人助選團」的主席和創始人，她把2020年稱為華裔的「政治覺醒元年」。

來美20多年來，從2005年第一次為當地國會議員助選成功，並進入議員辦公室做助理和亞裔顧問開始，家住美國休斯敦的羅玲和她的助選團曾經為希拉裡丶楊安澤丶彭博等著名民主黨候選人做過助選活動。

羅玲發現，越來越多的華人選民開始覺醒。2020年以來，由於新冠疫情，川普的“中國病毒”，“功夫流感”等不負責的種族歧視言論把華裔單獨孤立出來。作為對疫情憤怒的情緒出口和攻擊對象，華人和亞裔被拎上了台面。新冠疫情爆發以來，全美發生數千起針對亞裔和華人的種族歧視攻擊事件。她說：「有人朝我們吐口水，有人朝我們踢兩腳，還有人要打我們。雖然自己沒有親身經歷這樣的事件，但如果等到每個人都親身經歷這樣的事件，那局面就不可控了。」

同時，由於中美關系惡化和中美貿易戰，華人賴以生存丶回國交流丶做生意和探親的領館都撤了。今年7月21日，美國單方面關閉中國駐休斯頓總領館之後，美國南方8州的華人都沒有地方辦理簽證，工作生活都很麻煩。很多華人朋友向羅玲訴苦，由於中美貿易戰，關稅被川普政府加了25%之後，生意也因為成本太高沒法繼續做了。很多開餐館的華人剛花了上百萬美金裝修，疫情就來了。由於川普政府應對疫情乏力，做餐飲服務的華人生意受到很大影響，處境艱難。

羅玲說：「這些現狀已經喚醒了那些2016年因為不喜歡希拉裡而投川普票的華人。」很多華人當年是想換個「政治素人」試著做做看總統，結果4年下來，很多華人都因對現狀不滿而覺醒了。不少華人決定把票投給拜登，其中包括一些2016年支持川普的華人。

根據美國一個亞裔組織Asian American Voter Survey(AAVS)在2020選前針對亞裔所做的民調，56%的華裔支持拜登，20%支持川普，23%則仍不確定要支持哪位候選人。

拜登競選總部公布的數據顯示，德州有9萬多華人選民，目前已有5萬多人完成了早期投票，其中至少有70%是民主黨支持者。這個數字多於川普的華人支持者。羅玲和拜登助選團的成員有時候開車到華人社區裡觀察，居民家門口很難看到支持川普的牌子，大多都是拜登的牌子。

除了自己投票外，德州有10%的華人拜登支持者還出來做義工，呼籲其他亞裔選民投票。羅玲創立的拜登華人助選團有幾千人，分布在全美20多個華人主要居住的州和市。助選團內有9個分部，每個部門100多人。9個組分別是：電話拜票組，短信拜票，手寫明信片拜票，社交媒體，視頻制作，海報制作，寫作翻譯，募款，策劃組。

其中最活躍的是視頻部門，每天都會制作最新視頻發布到推特丶Facebook等社交平台上。有70多個人參與手寫明信片組，他們手寫了5萬多張明信片發給6個搖擺州的華人選民。羅玲說：「印刷品就失去手寫的意義了，我們堅持手寫，很珍貴。手寫的東西讓人舍不得扔，我們是在用自己的心血喚起選民的投票意識。我們不缺選民，缺的是選民不投票。」

羅玲認為，要改變華人對政治淡漠，參政意識不強的現狀不是一件容易事。羅玲和她的助選團是一個非盈利組織，不僅不賺錢，還需要羅玲自己投入資金維持運轉。讓羅玲一直堅持下去的主要動力是她對華人不參政的擔憂。

從15年前進入州議員辦公室以來，羅玲發現在政治活動中經常看到其他亞裔，比如菲律賓丶印度裔，但卻很少看到從中國來的華人參政。而華人在美國歷史上一直是受排擠的，奧巴馬總統時期的中美經貿文化交流達到最繁榮的階段，華人在美的處境才好了很多。

羅玲告訴德國之聲：「如果華人不參政，就面臨永遠被邊緣化的境地。」。政治不是遙不可及的，它與每個人的日常生活密切相關。剛到美國時，羅玲發現自己住的院子裡的草坪什麼時候修剪，後院的老樹要不要被砍掉，都由社區委員會的成員投票決定。她指出：「如果你不參政，連對自己家的後院都沒有發言權。」

作為拜登競選總部唯一一個華裔組織，羅玲的助選團用短信拜票的方式把德州所有10萬多華人選民都覆蓋了，同時還覆蓋了亞裔的30萬份，還有5萬多通電話拜票，5萬多張明信片拜票和7萬多美金募資。其中，最辛苦的是電話拜票，因為每人平均2小時能打50個電話，但羅玲能打150個。有時候打到最後她已經上氣不接下氣。羅玲向德國之聲表示：「感覺時間來不及了，隨著大選的臨近。」

羅玲說：「川普領導的美國正在陷入萬劫不復的境地，華人來美國追求的自由民主和博愛已經蕩然無存了。現在整個美國充滿仇恨和分裂，而華人是被仇恨的對象之一。華人被視為病毒的傳播者，而這正是美國現任總統挑撥的惡果。排華2.0已經開始了。華人再不出來投票，就是給自己的後代挖溝，讓他們翻不過身來。我們急需一個理智英明的領導人，來愈合美國的分裂和傷痕。」

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