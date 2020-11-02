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美國大選：德州10萬選票可能面臨作廢

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圖／德國之聲提供
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（德國之聲中文網）美國總統選舉進入最後的倒計時，已有逾9000萬名選民提前投票，創下提前投票人數的歷史新高。德州因為防疫允許人們可以免下車投票（Drive-Through），不過共和黨狀告法院，要求禁止這種做法。

已經投出的大約10萬張票可能因此被作廢。該州法院將會於下周一（11月2日）召開緊急聽證會，討論這種投票方式是否合法。

持反對意見的包括保守派政治人物家霍茨（Steve Hotze）及共和黨議員托特（Steve Toth）。他們指責哈裡斯縣政府新冠大流行期間實施免下車投票的做法超出憲法賦予的權力。一共有十個免下車投票站。民主黨陣營則反駁稱，共和黨的指控「完全不合理，…要求法院宣布超過10萬張已經投出的選票作廢，讓德州陷入混亂。」

根據最新的民意調查結果，共和黨總統候選人特朗普落後於對手民主黨候選人拜登。普遍認為，德州是共和黨的傳統票倉，若是特朗普贏得德州，那麼他還有勝選的希望。

文木 / 李魚（路透社）

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美國大選 川普 拜登

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