聽新聞
test
0:00 / 0:00
命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光
美國總統大選進入最終倒數階段，美國總統川普（Donald Trump）和民主黨候選人拜登（Joe Biden）把握時間加緊衝刺，除了各大搖擺州之外，有「美版章魚里」之稱的維哥郡（Vigo County）亦備受關注，根據最新民調顯示，兩位候選人在該區的支持率同為48%。
美國愛默生學院（Emerson College）在10月29日至31日針對500位維哥郡選民進行調查，結果顯示川普和拜登的支持率皆為48%，其餘3%選民則是支持其他黨候選人。
據悉，位於美國印第安那州的維哥郡，人口數約10.7萬，自1956年開始，連續16次總統大選的投票結果皆與實際情況相符，因此該區被視為選情指標之一。
而過去就有學者指出，維哥郡之所以成為重要的選舉指標，是因為居民的人口組成條件很平均，猶如整個美國社會的縮影。
VIGO COUNTY, INDIANA POLL:— Emerson College Polling (@EmersonPolling) October 31, 2020
General Election@realDonaldTrump 48%@joebiden 48%
Someone else 3%
Undecided 0%https://t.co/BeIQb4cIiS pic.twitter.com/ciWeSZEmh3
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言