命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光

美國總統大選進入最終倒數階段，美國總統川普（Donald Trump）和民主黨候選人拜登（Joe Biden）把握時間加緊衝刺，除了各大搖擺州之外，有「美版章魚里」之稱的維哥郡（Vigo County）亦備受關注，根據最新民調顯示，兩位候選人在該區的支持率同為48%。

美國愛默生學院（Emerson College）在10月29日至31日針對500位維哥郡選民進行調查，結果顯示川普和拜登的支持率皆為48%，其餘3%選民則是支持其他黨候選人。

據悉，位於美國印第安那州的維哥郡，人口數約10.7萬，自1956年開始，連續16次總統大選的投票結果皆與實際情況相符，因此該區被視為選情指標之一。

而過去就有學者指出，維哥郡之所以成為重要的選舉指標，是因為居民的人口組成條件很平均，猶如整個美國社會的縮影。