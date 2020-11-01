拜登民調領先幅度縮小

美國大選進入倒數第三天，最新全美民調顯示，民主黨總統候選人拜登領先美國總統川普的幅度，已稍微縮小。另外美國選民提前投票熱潮未歇，目前有十多個州回報當前的提前投票數量已達2016年總票數的80%。

福斯新聞網於27-29日針對「可能選民」做的全國民調顯示，拜登支持率為52%，高於川普的44%，但領先幅度為8個百分點，比三周前的10個百分點縮小。

自9月初以來，拜登支持度都在51%到53%，這使得今年的選戰與2016年格外不同，當年兩名主要候選人不論是選前民調或最後選舉結果，支持度都沒超過49%。

民主黨民調專家安德森說：「拜登實實在在地在全國民調領先，許多選民已投票，尚未決定投誰的人極少。」距離11月3日投票日倒數三天，安德森表示，這不代表川普沒有連任的機會，川普可能像2016年一樣，再度贏得較多選舉人票。