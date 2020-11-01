聽新聞
test
0:00 / 0:00

拜登民調領先幅度縮小

經濟日報 / 編譯簡國帆／綜合外電

美國大選進入倒數第三天，最新全美民調顯示，民主黨總統候選人拜登領先美國總統川普的幅度，已稍微縮小。另外美國選民提前投票熱潮未歇，目前有十多個州回報當前的提前投票數量已達2016年總票數的80%。

福斯新聞網於27-29日針對「可能選民」做的全國民調顯示，拜登支持率為52%，高於川普的44%，但領先幅度為8個百分點，比三周前的10個百分點縮小。

自9月初以來，拜登支持度都在51%到53%，這使得今年的選戰與2016年格外不同，當年兩名主要候選人不論是選前民調或最後選舉結果，支持度都沒超過49%。

民主黨民調專家安德森說：「拜登實實在在地在全國民調領先，許多選民已投票，尚未決定投誰的人極少。」距離11月3日投票日倒數三天，安德森表示，這不代表川普沒有連任的機會，川普可能像2016年一樣，再度贏得較多選舉人票。

美國大選 川普 拜登

延伸閱讀

如果讓歐洲人為美國大選投票 這位候選人就贏定了

德國政界看美國總統大選：「美國優先」不會動搖

衝刺中西部！拜登在愛州批陸傷害農業 川普密集趕場3州轟疫情

重中之重！川普、拜登勝選3條路 佛羅里達州成關鍵

相關新聞

選前最後周末 川普、拜登衝搖擺州

美國總統大選進入投票前最後一個周末，紐約時報報導，總統川普與民主黨對手拜登，都在密西根、賓州、威斯康辛、愛荷華與明尼蘇達...

NBC指蘋果日報拜登報告涉假 黎智英助理辭職

美國大選進入最後七十二小時，民主黨總統候選人拜登和兒子杭特的醜聞疑雲再掀波瀾。國家廣播公司（ＮＢＣ）報導，日前被共和黨與...

學者：媒體勿隨政客起舞

美國總統大選倒數計時，卻傳出香港壹傳媒主席黎智英私人助理馬克捲入美國民主黨總統候選人拜登兒子杭特的假新聞事件。對此，中國...

2陣營3路廝殺 佛州定生死

距美國總統大選投票日只剩最後幾天，由於郵寄選票增加，十一月三日晚上可能不會知道誰是贏家；基於對民調和基本事理可能發展走向...

6州2千萬人上屆未投 兵家爭

民主黨總統候選人拜登團隊目前特別致力於催出二○一二年投給該黨但二○一六沒有投票的支持者，這次再出來挺拜登、賀錦麗這對搭檔...

拜登民調領先幅度縮小

美國大選進入倒數第三天，最新全美民調顯示，民主黨總統候選人拜登領先美國總統川普的幅度，已稍微縮小。另外美國選民提前投票熱...

如果讓歐洲人為美國大選投票 這位候選人就贏定了

法國市場研究公司BVA周五（10月30日）發布的調查顯示，如果讓歐洲人為即將到來的投票，那麼民主黨人拜登贏定了...

川普還有可能逆轉勝？Google搜尋「川普贏」暴增

美國總統大選再過不到五天就要開票，雖然目前在民調上，民主黨候選人拜登領先現任總統川普的幅度，已達到2008年歐巴馬對上馬...

美國大選進入倒數 川普：結果必須迅速出爐

在開始選舉投票的前幾天，美國總統川普再次呼籲選舉後盡快公布選舉結果。他認為最高法院允許北卡羅來納州的將大選日之後抵達的郵政選票有效期延長9天，即延長到11月12日的決定是「瘋狂之舉、對我們國家不利...

反川、挺川大作戰 政府該湊熱鬧「單邊押寶」嗎？

再過三天，美國大選就要舉行，這次不只美國境內選情激烈，被視是一場「挺川普、反川普」大戰。各國也不光是看熱鬧，其中不乏明顯表態，甚至傳出私下運作影響選情的各種消息，堪稱是歷來「境外勢力」最熱中參與美國大選的一次。

【2020美國大選】不只川普粉絲不買單 拜登推全國口罩令恐有挨告危機

法國開始第二次封城，德國關閉所有餐廳與酒吧，幾乎每一個歐洲的民主國家，都在對民眾作出防疫強制措施，但唯獨美國沒有，反而由於選舉，招致很強的反彈。

德國政界看美國總統大選：「美國優先」不會動搖

對於2020年美國總統大選走向，德國政治圈變得更小心翼翼。一名德國外交官對路透社表示，2016年許多人過早預測希拉蕊勝選並嘲笑川普，未料結果卻跌破眾人眼鏡，川普就職後更與德國成為政治對手。如今德國政壇中幾乎沒有人敢斷言誰能勝選...

熱門新聞

黎智英助理坦承參與拜登之子醜聞造假 深夜辭職

被譽為「最帥龐德」 英國演員史恩康納萊去世享耆壽90

追查拜登子醜聞案出處 NBC：作者與機構皆「純屬虛構」

美國大選倒數三天！「五件事」不可不知

德州被翻轉？共和黨十拿九穩的紅州 這次選情有變

引發海嘯！愛情海強震傷亡數不斷攀升！土耳其希臘22死近800人受傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。