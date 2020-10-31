如果讓歐洲人為美國大選投票 這位候選人就贏定了

法國市場研究公司BVA周五（10月30日）發布的調查顯示，如果讓歐洲人為即將到來的投票，那麼民主黨人拜登贏定了。

總共來自英國、法國、德國、義大利和西班牙五個國家的1.1萬人參加這項調查。其中對拜登表達最熱忱支持的是德國人，在德國有大約66%的人表示會投票給拜登。

最支持現任美國總統川普的是意大利，然而即便在該國，也只有15%的人表示會投票給川普，願意選拜登的則達到42%。

美國大選將於11月3日舉行。目前在民調中，民主黨人拜登領先於共和黨人川普。

歐洲人如何看待川普政府的政策？

研究人員還詢問參與者，他們如何看待川普政府任期內所執行的政策？結果顯示，其中最令歐洲人不滿的政策就包括川普退出《巴黎氣候協定》的決定。此舉在英國、法國、德國和義大利都只獲得了個位數的支持率。在西班牙，有11%的人表示支持該政策。

同樣超級不受歡迎的還有川普要在美國和墨西哥之間修牆的計劃。在英國，有17%的受訪者認可該政策，而這已經是五國中最高的。

歐洲如何看待美國？

被問及如何看待美國時，只有22%的德國人表示他們對美國持積極態度。

五國之中，義大利人是相對最喜歡美國的，該國有38%的人表示對美國印象不錯。

儘管這份調查顯示，歐洲人對美國以及川普的印象並不好，但這似乎並未削弱歐洲人對即將到來的美國大選的熱情。

BVA的這項調查顯示，大部分受訪者都表示，對這場選舉感興趣。有85%參加調查的德國人稱，他們關注了選戰，而在其他四國，該數字為大約70%。

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