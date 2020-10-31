聽新聞
test
0:00 / 0:00
如果讓歐洲人為美國大選投票 這位候選人就贏定了
法國市場研究公司BVA周五（10月30日）發布的調查顯示，如果讓歐洲人為即將到來的投票，那麼民主黨人拜登贏定了。
總共來自英國、法國、德國、義大利和西班牙五個國家的1.1萬人參加這項調查。其中對拜登表達最熱忱支持的是德國人，在德國有大約66%的人表示會投票給拜登。
最支持現任美國總統川普的是意大利，然而即便在該國，也只有15%的人表示會投票給川普，願意選拜登的則達到42%。
美國大選將於11月3日舉行。目前在民調中，民主黨人拜登領先於共和黨人川普。
歐洲人如何看待川普政府的政策？
研究人員還詢問參與者，他們如何看待川普政府任期內所執行的政策？結果顯示，其中最令歐洲人不滿的政策就包括川普退出《巴黎氣候協定》的決定。此舉在英國、法國、德國和義大利都只獲得了個位數的支持率。在西班牙，有11%的人表示支持該政策。
同樣超級不受歡迎的還有川普要在美國和墨西哥之間修牆的計劃。在英國，有17%的受訪者認可該政策，而這已經是五國中最高的。
歐洲如何看待美國？
被問及如何看待美國時，只有22%的德國人表示他們對美國持積極態度。
五國之中，義大利人是相對最喜歡美國的，該國有38%的人表示對美國印象不錯。
儘管這份調查顯示，歐洲人對美國以及川普的印象並不好，但這似乎並未削弱歐洲人對即將到來的美國大選的熱情。
BVA的這項調查顯示，大部分受訪者都表示，對這場選舉感興趣。有85%參加調查的德國人稱，他們關注了選戰，而在其他四國，該數字為大約70%。
© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言