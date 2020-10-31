美國大選進入倒數 川普：結果必須迅速出爐

在開始選舉投票的前幾天，美國總統川普再次呼籲選舉後盡快公布選舉結果。他認為最高法院允許北卡羅來納州的將大選日之後抵達的郵政選票有效期延長9天，即延長到11月12日的決定是「瘋狂之舉、對我們國家不利」。周五（10月29日）他在推特上對他的8700萬粉絲說：「你們能想象在這9天期間會發生什麼嗎？」

目前在北卡羅來納州，川普與民主黨候選人喬．拜登（Joe Biden）之間的角逐勢均力敵。2016年，川普曾以3個百分點的優勢在該州贏得了競選。在選舉結果非常接近的情況下，從理論上來講，在11月12日之前不會有明確的結果。根據該州選舉部門提供的數據，有136萬選民申請了郵寄投票，其中大部分選民已經填寫選票並寄出。

對於周二（11月3日）舉行的總統大選，川普已經多次提醒人們要提防選舉舞弊，並要求必須在選舉當晚明確選舉獲勝者。在以往的大多數選舉中，確實在選舉日當晚勝負就已明朗。但是今年，多個州的負責人都警告說，選舉結果的公布可能會延遲。

由於今年爆發新冠疫情，通過郵寄投票的人明顯增多。以德克薩斯州為例，該州通過郵寄投票和投票站提前投票的人數已經超過了2016年總統大選時的總數。官方數據顯示，美國德克薩斯州已經有超過900萬選民投了票。2016年時，該州總共只有897萬人投票。

美國人口最多的得克薩斯州擁有38名選舉人，數十年來在競選總統時一直是共和黨人的一統天下。但是在今年的民意調查中，川普的支持率僅略微處於領先地位。如果拜登在德克薩斯州選舉獲勝，川普將很難獲得贏得選舉所需的270名選舉人的選票。如今拜登在全國民意調查中遠遠領先於川普。在幾個關鍵聯邦州的調查結果也顯示拜登佔據優勢，不過有些地區僅略佔上風。

一或兩個聯邦州將決定著選舉？

與投票站的計票相比，郵寄選票的計票通常要復雜得多。此外，包括爭奪激烈的賓夕法尼亞州在內的一些聯邦州，只允許在選舉日當天開啟並計算郵政選票。由於復雜的選舉制度，總統選舉的結果最終可能取決於一兩個有爭議的聯邦州的計票結果。

據研究人員稱，美國已經有8350萬人通過郵政投票或在投票日之前開放的投票站投了票。在2016年的總統選舉中，選民總數接近1.37億。

李京慧/任琛 (德新社、路透社)

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