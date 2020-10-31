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德國政界看美國總統大選：「美國優先」不會動搖

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一名德國外交官對路透社表示，2016年許多人過早預測希拉蕊勝選並嘲笑川普，未料結果卻跌破眾人眼鏡，川普就職後更與德國成為政治對手。如今德國政壇中幾乎沒有人敢斷言誰能勝選。圖／德國之聲中文網
一名德國外交官對路透社表示，2016年許多人過早預測希拉蕊勝選並嘲笑川普，未料結果卻跌破眾人眼鏡，川普就職後更與德國成為政治對手。如今德國政壇中幾乎沒有人敢斷言誰能勝選。圖／德國之聲中文網

對於2020年美國總統大選走向，德國政治圈變得更小心翼翼。一名德國外交官對路透社表示，2016年許多人過早預測希拉蕊勝選並嘲笑川普，未料結果卻跌破眾人眼鏡，川普就職後更與德國成為政治對手。如今德國政壇中幾乎沒有人敢斷言誰能勝選。

在各種民意調查中，川普執政四年對於跨大西洋關係造成的影響顯而易見：慕尼黑安全會議委托福爾薩(Forsa)民意研究所作出的調查顯示，69%的德國民眾認為，德國政治圈對美國的態度趨於謹慎。

與此同時，多數人認為，無論未來是誰入主白宮，事態都將與過去不同。德國外交部「跨大西洋合作協調專員」彼得．拜爾（Peter Beyer）表示：「不管是川普或拜登當選：外界對於德國發揮政治領導力的期望都非常高。」

聯邦政府內部少有人認為，川普在勝選後將會與歐洲和德國緊密合作。但聯盟黨議會黨團外交政策發言人哈特（Jürgen Hardt）建議，一旦川普再次當選，應該嘗試讓雙邊關係重新開始，聯邦政府應該與川普就貿易、氣候、非洲、中國和北約問題展開對話。

寄希望於拜登

不少政治家及外交官員認為，若民主黨候選人拜登勝出，德國所需要肩負的責任將更大。拜爾預測，屆時拜登必須先處理美國內政上的撕裂，難以兼顧國際問題，所以其他國家將會把目光轉投德國。他指出，梅克爾還有一年任期，在此期間將會「受到高度期望」。

哈特則表示，若拜登當選「我們將可以再次理性處理問題」。德國政府也期望，擅長多邊關係的拜登若執政，未來將能更容易地處理國際問題。哈特認為，拜登可能再次承認《巴黎氣候協議》甚至撤回川普對歐盟徵收的懲罰性關稅。但德國政治界也確信，屆時拜登將會要求歐洲作出回報。「許多美國人認為，他們在過去幾十年間從世界得到的遠低於他們的付出。」哈特表示，拜登的優勢在於，他的支持者不期望他與歐洲走衝突路線，拜登甚至可以考慮同歐洲結盟對抗中國。

但自民黨外交政策發言人基爾-薩萊（Bijan Djir-Sarai）警告稱，歐洲不應有錯誤期待。「『美國優先』的策略將持續，美國的外交政策會繼續由利益主導。」他認為，德國未來必須對自身安全加強投資，同時承擔更多責任；下任美國總統的注意力將更集中於中國及東亞。「北溪二號、伊朗和協議或貿易問題等立場差異依舊會存在。」

綠黨聯邦議院外交政策發言人努裡普爾（Omid Nouripour）也指出，歐洲必須在各個層面上自己站穩腳跟，無論下任美國總統是誰，都不因白宮的動蕩手足無措。

張筠青/洪沙（路透社）

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美國大選 川普 拜登 德國 白宮

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