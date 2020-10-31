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搖擺州投票結果 恐掀爭議

經濟日報 / 國際中心／綜合外電

美國總統大選投票日逼近，關鍵州的選務訴訟也增加，聯邦最高法院近來連續針對賓州、北卡羅來納州、威斯康辛州三個「搖擺州」選舉訴訟做出裁定，對郵寄選票接收截止日的裁定卻不同，增添選後投票結果出現爭議的風險。

聯邦最高法院允許賓州、北卡選務機關將收取缺席選票的截止期限延長到大選日過後，威州選票則須在11月3日前送達，才能被計票。這三州州長都是民主黨籍，州議會則是共和黨占多數，裁決的焦點在於行政或民意機關通過的選舉法規，法院有無權力修改。

賓州共和黨人士向法院提告，要求法院禁止選務機關在11月3日後三天，繼續收取寄回的不在籍投票，被最高法院打了回票，但這項訴訟在投票日之後可能還會繼續討論。在北卡的案件中，最高法院也同意先前下級法院的裁定，允許州政府選務機關將收取不在籍投票的截止日期，延至大選日後九天。

美國大選 川普 拜登

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