華爾街大咖4年前神預測大選結果 斷言：川普有望連任

美國「市場觀察」網站報導，美國華爾街「債券天王」岡拉克曾在2016年神預測川普當選。雖然多數民調顯示美國民主黨總統候選人拜登會勝選，但岡拉克卻預測，情勢有利川普連任。

岡拉克在本周2020影響力論壇表示：「我在2016年預言川普會勝選時曾說過，如果你覺得2016年很奇怪，那就等著看2020年吧。如果你覺得2020年很怪，那就等著看2024年。好戲還在後面呢！」

不過，岡拉克也說，雖然他曾在2016年斷言川普勝選，但由於今年選戰情勢更加不明，他比較沒有把握。岡拉克還是補充，但就是因為情勢模糊才有利川普勝選。

岡拉克說，他的觀點沒有黨派色彩，事實上兩黨他都不喜歡。他說：「我曾是民主黨人，但也曾投票支持共和黨。我不喜歡兩黨都在兜售影響力。以資金來源而言，兩黨可說是變成同一個政黨。」