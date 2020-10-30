美國大選進入倒數 拜登盼結盟抗中

根據路透社獨家報導，美國民主黨總統候選人拜登如果勝選，將立即與盟國商議並決定美國未來該如何對中國徵收關稅。拜登團隊的主要顧問向路透社表示，拜登希望透過集結盟國的力量，來強化美國對抗中國時能運用的資源。

拜登團隊的高級顧問普萊斯考特 (Jefferey Prescott) 與麥基隆 (Brian McKeon) 在接受路透社獨家訪問時表示，拜登會避免犯下與特朗普相同的錯誤。他們認為，特朗普在推動「美國優先」政策時，提高對歐盟與加拿大進口商品徵收的關稅，使美國跟盟國之間的關系陷入僵局，讓美國陷入獨自抗中的局面。曾任奧巴馬時期資深外交政策顧問的普萊斯考特向路透社表示，這讓中國可以得到一個逃脫的機會。

然而，拜登的兩位高級顧問拒絕在訪談中清楚表明拜登若當選，是否會撤銷特朗普在貿易戰中對中國進口商品加徵的高額關稅。普萊斯考特說：「在拜登團隊清楚了解特朗普離任後所遺留下來的局面前，拜登不會立即表明他的重要政策立場。」

路透社寫道，中美貿易戰是其中一個讓兩國陷入緊張關系的原因。目前，中美兩國因新冠疫情丶香港丶知識產權丶人權丶台灣與南海等議題上產生歧見，導致兩國關系蕩到幾十年來的最低點。

中國是2020美國總統大選外交政策的主要議題之一，而特朗普過去幾周時常在造勢場合聲稱，拜登若勝選會對中國采取軟弱政策。拜登駁斥稱他會采取比特朗普更強硬的立場來對付中國，並重申會在合理的情況下，妥善運用美中之間的貿易壁壘。

上一次拜登提及鋼鋁稅，是在2020年5月。他當時在與美國鋼鐵工人聯合會 (United Steelworkers Union) 發表演說表示，他會在全球針對鋼鐵與鋁生產過剩的問題找到解決方法前，延續特朗普時期對進口鋼鋁加征的關稅。但他也強調，全球鋼鐵與鋁生產過剩的問題，是可以透過談判來解決的。

此外，路透社也報導，特朗普與其競選團隊在沒有根據的情況下，聲稱中國已開始付關稅給美國。特朗普也稱今年1月中美兩國所簽署的第一階段貿易協議是兩國貿易關系當中的一大進步，但是專家卻分析，中國購買美國商品的總數會比第一階段貿易協議中所訂下的目標還少很多。

拜登團隊表示，他們會先與美國的盟友商議對策，並避免像特朗普一樣對各國采取單向的貿易行動。麥基隆 (Brian McKeon) 告訴路透社：「在貿易議題上，我們可以從避免對歐盟國家與加拿大徵收進口關稅開始做起。」

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】