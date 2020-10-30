快訊

長榮大學外籍生遭殺害棄屍遺體尋獲 梁姓男子坦承犯案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華爾街日報、NBC民調 搖擺選民偏向拜登

經濟日報 / 編譯林奕榮林育正／綜合外電

部分選情分析人士認為，未決定支持哪位候選人的選民在最後一刻投票給川普，是川普2016年意外當選的主要原因，但今年這個情況可能不會再現；根據華爾街日報（WSJ）和NBC新聞28日公布的民調，目前沒有跡象顯示，未決定總統投票人選的選民，出現2016年最後選擇票投川普的現象。

民意研究機構指出，四年前威斯康辛、佛羅里達和賓州等關鍵州，約13%的選民在選前最後一周才決定人選；此類選民中，在威州投給川普的票多了30%，在賓州和佛州也多了17%，成為川普爆冷勝選的關鍵。

華爾街日報與NBC的最新民調，卻發現與四年前截然不同的狀況，未決定人選的選民，選票分配較為平均，但整體來說較偏向拜登

另外，目前各項民調都顯示，民主黨總統候選人拜登在關鍵州領先川普；他在密西根州取得小幅領先，威斯康辛州更領先超過10個百分點。而CNN與獨立民調機構SSRS最新全國民調更顯示，拜登整體支持率54%，遠勝過川普的42%。

而美國股市一項指標，對尋求連任的川普而言恐怕也是重大警訊：自1928年以來，包括四年前的大選，若標普500指數在大選前三個月下跌，執政黨很可能落敗。

MAI資本管理公司首席股市策略師葛里桑提表示，「川普要求選民支持他連任時，最喜歡的理由之一是市場」，但美股賣壓卻出現在「對川普來說最不好的時機，新冠病例數正在攀升，疫苗尚未上市」。

美國大選 川普 拜登

延伸閱讀

川普不妙了？美股風向球預示總統大選可能變天

學者：美中強權間 菲律賓博弈尋求最大利益

拜登：保障LGBTQ權利 上任百日內通過平等法案

賴怡忠／支持川普或拜登？試析美國大選對台灣的機會與挑戰

相關新聞

只想拚大選 川普批封城

美國總統大選下周二就要舉行，共和與民主兩黨也卯足全力穿梭各州拉票。雖然美國新冠疫情再度升高，但爭取連任的總統川普猛烈批評...

華爾街日報、NBC民調 搖擺選民偏向拜登

部分選情分析人士認為，未決定支持哪位候選人的選民在最後一刻投票給川普，是川普2016年意外當選的主要原因，但今年這個情況...

挺LGBTQ 拜登：上任即推平等法案

美國民主黨總統候選人拜登表示，若當選將把通過保障ＬＧＢＴＱ權利的「平等法案」列為優先事項，希望在上任後一百天內簽署這項具...

眾院共和黨領袖要求新聞台 投票結束前勿喊贏家

美國「國會山莊報」報導，美國聯邦眾議院少數黨領袖麥卡錫致函美國主要無線和有線電視新聞網，要求他們在本屆總統大選「各投票所...

川普不妙了？美股風向球預示總統大選可能變天

美國股市一項指標，對尋求連任的美國總統川普而言是重大警訊：自1928年以來，包括四年前的大選，若標普500指數在大選前三...

史上最花錢選舉！美國今年大選共燒掉4000億

今年美國總統大選相當熱烈，本屆選舉也是史上最花錢的一次。紐約時報報導，本次大選花費預計達140億美元（約台幣4004億元...

拜登：保障LGBTQ權利 上任百日內通過平等法案

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）矢言，若當選將把通過保障LGBTQ權利的「平等法案」列為優先事項，希望在上...

美大選紐約提前投票踴躍 百歲人瑞熱情參與

美國總統大選倒數6天，紐約選民踴躍提前投票，首度當作投票所的麥迪遜花園廣場外大排長龍。一名百歲人瑞不畏疫情與寒風，堅持親...

【2020美國大選】如果川普輸了 剩下的77天他還會有瘋狂之舉？

儘管川普說他一定會贏，但是他拒絕承諾會和平轉移權力，這讓外界擔心他會輸了以後，會胡作非為，甚至拒絕轉移權力。

誰當選對台灣有利？美國大選對台灣的機會與挑戰

雖然一般認為不論是川普或是拜登勝選都會對中強硬，但細查之下可以發現，兩者強硬的強度、方向與優先順序等，會出現不同程度的著墨，而這些會導致對台作為的不同。除此以外，他們如何認知台海議題，更會決定挺台的方向與內容。

美大選最後衝刺 川普拜登將齊聚佛州造勢

美國總統大選進入狂熱的最後階段，總統川普和對手拜登今天將在佛羅里達州坦帕（Tampa）分別舉行造勢大會，前後只差幾小時，...

拜登若當選 擬先與盟國商議再定對中國關稅政策

美國民主黨總統候選人拜登的高階幕僚今天說，如果拜登當選總統，將立即與主要盟國商量，再決定未來針對中國的關稅政策，以便運用...

熱門新聞

川普造勢到一半突遭飛機闖入禁飛區！F-16戰機升空攔截

選前預測！誰會是下屆美國總統 從關鍵搖擺州民調見端倪

川普不妙了？美股風向球預示總統大選可能變天

比帝國大廈還高！大堡礁驚見500公尺高巨型珊瑚礁

全球染疫人數激增 道瓊重挫943點創4個半月最大跌幅

影／駕船目擊麋鹿在水上行走 網友驚嘆耶穌顯靈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。