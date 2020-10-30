華爾街日報、NBC民調 搖擺選民偏向拜登

部分選情分析人士認為，未決定支持哪位候選人的選民在最後一刻投票給川普，是川普2016年意外當選的主要原因，但今年這個情況可能不會再現；根據華爾街日報（WSJ）和NBC新聞28日公布的民調，目前沒有跡象顯示，未決定總統投票人選的選民，出現2016年最後選擇票投川普的現象。

民意研究機構指出，四年前威斯康辛、佛羅里達和賓州等關鍵州，約13%的選民在選前最後一周才決定人選；此類選民中，在威州投給川普的票多了30%，在賓州和佛州也多了17%，成為川普爆冷勝選的關鍵。

華爾街日報與NBC的最新民調，卻發現與四年前截然不同的狀況，未決定人選的選民，選票分配較為平均，但整體來說較偏向拜登。

另外，目前各項民調都顯示，民主黨總統候選人拜登在關鍵州領先川普；他在密西根州取得小幅領先，威斯康辛州更領先超過10個百分點。而CNN與獨立民調機構SSRS最新全國民調更顯示，拜登整體支持率54%，遠勝過川普的42%。

而美國股市一項指標，對尋求連任的川普而言恐怕也是重大警訊：自1928年以來，包括四年前的大選，若標普500指數在大選前三個月下跌，執政黨很可能落敗。

MAI資本管理公司首席股市策略師葛里桑提表示，「川普要求選民支持他連任時，最喜歡的理由之一是市場」，但美股賣壓卻出現在「對川普來說最不好的時機，新冠病例數正在攀升，疫苗尚未上市」。