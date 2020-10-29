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YouTuber開箱美國郵寄選票真面目 投票前還要詳閱「說明書」

聯合新聞網 / 綜合報導
許多美國選民陸續收到郵寄選票，YouTube頻道「沛莉一家闖美國」就拍影片開箱美國選票內容，讓台灣網友看了直呼「長知識了！」。圖擷自影片。
許多美國選民陸續收到郵寄選票，YouTube頻道「沛莉一家闖美國」就拍影片開箱美國選票內容，讓台灣網友看了直呼「長知識了！」。圖擷自影片。

美國與台灣的選舉制度大不相同，美國選民近日也陸續收到郵寄選票，可在11月3日大選前就完成投票。記錄從台灣搬到美國後的生活YouTube頻道「沛莉一家闖美國」近日就拍影片開箱分享美國郵寄選票的真面目，讓台灣網友感到相當新奇。

影片開頭，沛莉解釋到，需先上網進行登記後，郵寄選票才會寄到家中，然而收到的內容物不只是一張選票，還包括將選票寄回的回郵信封及投票說明書、法規政見說明書等。

有別於台灣是各級首長選票單張分開投票，美國的選票卻是將各級選舉的圈選單印在同一張選票上，連同需公投的法條也會一併印上。而「投票說明書」詳細記載此次選舉的所有候選人資料及政見，選民可透過資料選擇喜愛的候選人。另一本「州區法條明細」則不僅是列出公投法案內容，更會清楚分析各法案通過與否將造成的後續影響，讓選民能更嚴謹的作出判斷。

許多網友首次見到美國選票的真面目後，紛紛直呼「長知識了！」，有人就說「台灣的候選人都幾張大大的紙而已，美國還做成這麼厚的書，真是讓我大開眼界」、「美國可以郵寄投票，好特別哦！」，但反而也有人認為「印這麼多張太麻煩了吧！」

美國大選 川普 拜登

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