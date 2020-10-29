杭特前生意夥伴再指控拜登說謊 對兒子生意知情

香港01 / 房伊媚／報導

距離2020年美國大選不足一周，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）仍未擺脫與兒子生意有關的負面新聞，拜登兒子杭特（Hunter Biden）的前生意夥伴博布林斯基（Tony Bobulinski）10月27日接受美媒訪問時指，拜登稱對兒子的海外生意不知情是謊言。

博布林斯基是退伍海軍軍人，亦是SinoHawk Holdings的前主管，他指公司是中國華信能源（CEFC）及兩名拜登家族成員的合作項目。霍士新聞（Fox News）27日報道，博布林斯基2017年5月2日曾向杭特發訊息指：「早安，請告訴我，我們是否會與你父親和叔父一起吃晚餐、地點是何處。還有，（生意）文件的翻譯，你想用簡體中文或繁體？」

博布林斯基接受霍士新聞訪問時指，他曾分別在2017年5月2日及5月3日在洛杉磯（ Los Angeles）見過兩次拜登。他強調，是杭特及拜登弟弟吉姆（Jim Biden）想他見拜登，而非他自己想見。杭特當時向拜登介紹，博布林斯基是協助他們與中國人做生意的人。

博布林斯基當時擔心拜登將來或會參選，若與兒子的中國生意扯上關係會引發政治危機。他問吉姆：「你們如何擺脫此事？你們不擔心嗎？」吉姆笑稱：「合理推諉（plausible deniability）」

延伸閱讀：

美國大選｜右翼美媒爆神秘拜登兒子錄音　疑形容何志平為中國間諜

美國大選2020｜拜登與特朗普「決戰日」之前　10件您一定要知的事

文章授權轉載自《香港01》

美國大選 川普 拜登 杭特

相關新聞

杭特前生意夥伴再指控拜登說謊 對兒子生意知情

距離2020年美國大選不足一周，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）仍未擺脫與兒子生意有關的負面新聞，拜登兒子杭特（Hunter Biden）的前生意夥伴博布林斯基（Tony Bobulinski）10月27日接受美媒訪問時指...

【外媒綜合】一張圖看懂拜登與川普政策比較

美國總統大選無論結果是川普連任，還是拜登挑戰成功，最艱鉅的任務都是在新冠肺炎疫情退潮後落實經濟復甦。

【2020美國大選】川普為何不得地方媽媽喜愛 一句童言點出疫情關鍵字

川普一直在抱怨，為什麼郊區女性（suburban women），不喜歡他，不願意投票給他，原因也許很多，但是最重要的是，他要為疫情負責；紐約時報最近訪問俄亥俄州一名反川普最力的家庭主婦，她談到自己9歲的兒子，每天上學前都不情不願的戴上口罩，有一天突然冒出來一句「川普總統每天在譏笑拜登戴口罩，我希望他得到新冠。」

「川普治世」的榮耀與哀愁：分手歐洲的猜忌四年

「美國優先，歐洲自求多福？」歐盟諸國在過去4年裡，可以說是最被川普「美國優先」政策打個措手不及的盟友。對於其東南側防禦核心北約組織的輕忽、川普的貿易戰攻擊、再加上嚴峻疫情作為催化劑，歐洲一體化的進程這四年間不但加速了，它的核心意義和目標，也從戰後的「輔助自由世界領袖美國」 ，轉變成了自救和戰略自主。

川普推文鼓勵已提前投票的選民改投票 15州真的可改投

美國總統川普27日推文表示，在第二次辯論之後，「我能更改我的選票嗎？」立即成為Google熱搜詞，川普說，這代表要改投給...

投票可以改變美國華人的社會政治地位嗎？

10月18日下午，我在采訪奧斯汀北部中國城的提前投票的投票點時看到陳先生，他穿著Polo T恤和長褲，背部已經被汗水浸濕。他要做的事情簡單又枯燥...

憂川普危害美彈劾時卻不作證 波頓氣噗噗批：民主黨表現很糟

美國前國安顧問波頓27日在BBC節目「新聞之夜」上（Newsnight）表示，他擔心川普危及美國安全，但被問到為何不主動...

美大選「能否重投」成Google熱搜字 這些州還真的允許

2020年美國總統大選投票日還沒登場，28日統計數據就指向提前投票人數已突破7000萬人，但「我能不能重投」（can I...

6900萬人已投票 歷史性數字或扭轉大選局勢

華盛頓郵報報導，全美至少已有6900萬選民數周來已為下周大選進行提早投票與通訊投票，這個歷史性數字顛覆對於投票日以及哪些...

衝刺勝選關鍵州 拜登搶攻喬州力拚紅區變藍天

民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)27日赴喬州造勢，試圖將長期支持共和黨的喬州「翻藍」；他指川普的防疫策略將帶來...

現在才郵寄選票太遲了！郵局延誤嚴重 快改提早投票

距離3日總統大選投票日只剩一周，美國郵政總局的郵遞服務持續堆積滯後，幾個可能決定白宮控制權的搖擺州，滯後情況尤其嚴重；選...

川普悄改策略 共和黨克魯茲：攻擊杭特 1張選票都拉不到

紐約郵報(New York Post)報導民主黨總統候選人白登次子杭特‧白登(Hunter Biden)外洩電郵近兩周以...

熱門新聞

AV女優家門遭強行闖入損失百萬 3歹徒最小年僅17歲

美股道瓊早盤跌逾500點 歐美疫情升溫恐拖累經濟復甦

不只1架！卡達機場強迫10航班女乘客侵入性檢查

火力全開 歐巴馬批評川普「天天說謊」、「刷存在感」

倒數7天！超複雜選舉機制 美國總統大選QA一次看

蘋果和鴻海關係鬆動？矽谷媒體這樣說

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。