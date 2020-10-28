投票可以改變美國華人的社會政治地位嗎？

10月18日下午，我在采訪奧斯汀北部中國城的提前投票的投票點時看到陳先生，他穿著Polo T恤和長褲，背部已經被汗水浸濕。他要做的事情簡單又枯燥：檢查投票者的證件，接下來，還有三個志願者同事分別檢查投票者的選票和隨身物品，解答他們的問題，再放他們進去。

整個過程看起來比機場安檢更簡單，無論是志願者還是安保人員的表情看起來也都很輕松。排了近一個小時隊的選民也看起來十分雀躍，情緒高漲。投票通常只需要五到十分鐘，投完票的人從另外一扇門走出來，衣服上貼著「I voted」的貼紙，有些人拿出手機自拍留念。

當天晚上八點多，在中國城一家越南餐廳裡，陳先生終於有時間坐下來和我聊天。他早上不到六點起床，匆匆吃完早飯，開車二十分鐘來這裡，七點開始工作。

自己有一家廣告公司的陳先生自稱已經十幾年沒這麼辛苦過了，「年紀大了，工作上，我都把熬夜的活叫手下去干」。

但是現在，他卻做著沒有報酬的志願者工作，18日是他做志願者的第二天，他的小腿已經因為久站腫了起來。

問到做志願者的契機，陳先生說，是因為他上中學的兒子在一家華人養老院做義工，兒子提起有些老人反映移民投票特別艱難。他們有些人沒有私家車，只能靠搭公交車去有限的幾個投票點投票；有些人沒有智能手機，不能及時得知投票站的地點，有時候去到了投票站，才知道投票站搬了位置；有些人不怎麼會說英語，只是把想要支持的人的名字背下來，但是真的拿到選票的時候就傻了眼，不知道應該怎麼填，有時候回去和人一交流，才知道自己投的是廢票。

「當時我就想，要不我去華人多的投票站做志願者，如果有不會說英文的華人來，我也可以幫幫忙，後來，早期投票站的位置確定之後，我就特意選了這個中國城的投票站，雖然這裡離我家其實挺遠」他說。

鼓勵更多在美華人去投票是他疫情期間產生的想法。三四月份，美國疫情形勢急轉直下的時候，不少在美華人甚至亞裔都受到歧視，陳先生所在的德克薩斯州甚至有三名亞裔被人拿刀刺傷的慘案，就因為對方覺得亞裔是「China Virus」（中國病毒）的罪魁禍首。

「我看BLM運動的時候就在想，有的時候，我們確實要走上街頭，讓我們的聲音被聽到。你看，總統候選人都特別重視黑人和拉美裔群體的投票，他們去這些族群聚集的地方做集會，也會允諾他們優惠的政策，但是很少有候選人來'討好'我們亞裔，許諾一些優惠亞裔的法律。」

陳先生說自己初來美國的時候是窮學生一個，連在外面吃一頓麥當勞的錢都沒有，最初那幾年只想著要買房子，買車，實現所謂的「美國夢」，但是他發現，其實金錢和地位並沒有直接聯系。他在美國已經快三十年，看美國的電影電視綜藝節目裡，但凡有亞裔出現，都是一些負面的針對刻板印象的刻畫。他的兒子在中學成績很好，擅長游泳，也經常參加學生會的活動，但是他的兒子也會抱怨自己無法融入所謂的主流社會，難以交到不同種族的好朋友。

「我的想法很簡單，就是鼓勵亞裔多多出來投票，現在在美國的亞裔越來越多，比如說我所在的奧斯汀，因為越來越多的科技公司搬遷過來，有許多中國人，韓國人，印度人來這裡工作，定居。雖然人數沒有其他族裔那麼多，但是只要大家團結起來，用選票來表達訴求，那也是無法被忽視的聲音，」陳先生說「我們需要團結起來呼籲一些維護亞裔權利的法案，比如重判那些傷害亞裔的種族主義者，比如，不讓亞裔在名牌高中和大學裡的名額變少。」

說道做志願者的經歷，陳先生說，他遇到好多人主動告訴他自己是第一次來給大選投票，有英語說得不太好的中國老太太；有帶著兩名剛剛成年的兒子一起來的越南夫婦；有下班之後還掛著公司門卡的年輕ABC，大家投票的熱情非常高昂。即使氣溫最高的中午，隊伍依然排得很長。有一位做了很多年大選志願者的同事告訴他，自己從來沒有在這個區看到過這麼多選民，早期投票剛開始就趕來投票。

「我覺得提高亞裔在美國的社會和政治地位還是有希望的，"陳先生對我說。

這周末，我和陳先生聊天時，他說自己原本的志願者排班已經完成了，但是聽說一名華裔食品公司老板這幾天連續被歧視亞裔的種族主義者襲擊，現在不得不把送貨車車廂上的中文字涂掉後，他又主動報名了做大選當天的志願者。

「我雖然只有一個人，勢單力薄，但是也願意盡自己的最大努力，"他堅定地說道。

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