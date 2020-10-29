選前預測！誰會是下屆美國總統 從關鍵搖擺州民調見端倪

美國總統大選日漸逼近，距離11月3號投票日僅剩最後1周，拜登與川普仍努力造勢拚選情，試圖為選戰為最後衝刺。然而，全美共有50個州，在美國特殊的選舉人團選制中，共計會有538張選舉人票，各候選人勢必要取得至少270張（538張票的一半）才能勝選。

透過270towin、民調統計自紐約時報、西耶納學院、RealClearPolitics的資料結果預測2020美國總統大選，在傳統州、傾向州及關鍵搖擺州中，拜登與川普各能拿下幾票，成功穩坐2020美國總統大位？

2020美國總統大選最新民調結果出爐，拜登與川普誰能穩坐大位？圖/世界日報提供

拜登拔得頭籌！傳統州比拚贏川普98票

在傳統州中，拜登不僅拿下最多票數的加州（55票），更是一舉拿下總數182票，相較於川普卻只取得84張票，在傳統州中，拜登便拉開98張選票差距。

若加上傾向州 川普成功縮小差距

在傾向州中，拜登與川普分別可拿下至少49票與94票，若再加上傳統州票數，拜登可取得231票，川普可獲178票。

若再現2016年「搖擺州全拿」現象，川普2020年仍有機會順利連任

在2016年大選中，川普將8個搖擺州全數拿下而成功勝選。若此次川普仍能拿下8個搖擺州（賓夕凡尼亞州、密西根、威斯康辛、亞利桑納、佛羅里達州、俄亥俄、愛荷華州、北卡羅萊納州），合計125票，川普則可取得303票，即能勝選此次2020年美國總統大選，順利連任。

搖擺州超關鍵！拜登想贏至少得靠4小州，最少273票驚險勝選

以取得270票作為勝選目標，拜登已可在傳統州加上傾向州票數中拿下231票，但他仍需在搖擺州中取得至少39票才能勝選，因此搖擺州在這場選戰中仍處於相當重要的位置。

若假設拜登在8個搖擺州中是取得最少票數的州區，拜登若想拿下39票，就至少還要拿下愛荷華州（6票）、威斯康辛州（10票）、亞利桑那州（11票）及北卡羅萊納州（15票）4州，才能取得42票（保證超過39票）的票數，以最低票數的273票驚險奪下2020美國總統大位。

搖擺州民調結果初估...2人各拿4州，拜登可以288票當選美國總統

累計傳統州、傾向州的票數後，拜登與川普分別拿到231票及178票。據民調結果初估，假設拜登可在8個關鍵搖擺州中取得賓夕凡尼亞州（20票）、密西根（16票）、威斯康辛（10票）與亞利桑納（11票）等4州，拜登則總計取得288票，便可順利當選。

而假設川普可取得佛羅里達州（29票）、俄亥俄（18票）、愛荷華州（6票）與北卡羅萊納州（15票）等4州，川普則拿下總計246票，未達270票勝選標準，即挑戰連任失敗。