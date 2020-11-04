【即時開票不斷更新】2020美國大選 川普以11票領先拜登3票

美國總統大選開票於11月3日（台灣時間11月4日）登場，74歲的川普對決77歲的拜登，究竟誰能奪得「最年長總統」寶座，引發各界關注。《聯合新聞網》提供最即時、最完整的選舉資訊，追蹤各州的開票動態，並深入解析選情變化，帶您一同掌握美國大選最新情勢。

8:26 拜登奪得佛蒙特州3票

繼川普搶下第一州後，拜登也拿下佛蒙特州的3張選舉人票，目前選戰由川普的11票暫時領先拜登的3票。

8:00 川普搶下第一州

部分州區已陸續完成開票作業，川普率先奪得印第安納州的11張選舉人票，暫時領先拜登，在選戰的第一時間搶下優勢。

11/3 13:48 美國2小鎮搶先開出總統票

新罕布夏州兩個小鎮先後開出總統選票，目前川普票數16票、拜登10票，由川普取得領先。