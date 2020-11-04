快訊

關鍵29張票誰拿？AP：拜登在佛州暫時取得領先

分別搶頭香！川普在印第安納州、拜登在佛蒙特州暫時領先

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【即時開票不斷更新】2020美國大選 川普以11票領先拜登3票

聯合新聞網 / 綜合報導

美國總統大選開票於11月3日（台灣時間11月4日）登場，74歲的川普對決77歲的拜登，究竟誰能奪得「最年長總統」寶座，引發各界關注。《聯合新聞網》提供最即時、最完整的選舉資訊，追蹤各州的開票動態，並深入解析選情變化，帶您一同掌握美國大選最新情勢。

8:26 拜登奪得佛蒙特州3票

繼川普搶下第一州後，拜登也拿下佛蒙特州的3張選舉人票，目前選戰由川普的11票暫時領先拜登的3票。

8:00 川普搶下第一州

部分州區已陸續完成開票作業，川普率先奪得印第安納州的11張選舉人票，暫時領先拜登，在選戰的第一時間搶下優勢。

11/3 13:48 美國2小鎮搶先開出總統票

新罕布夏州兩個小鎮先後開出總統選票，目前川普票數16票、拜登10票，由川普取得領先。

川普（左）與拜登（右）究竟誰能奪得「美國史上最年長總統」寶座，引發各界關注。 法新社
川普（左）與拜登（右）究竟誰能奪得「美國史上最年長總統」寶座，引發各界關注。 法新社

美國大選 川普 拜登 投票 共和黨 民主黨 白宮

延伸閱讀

2020美國大選／何時會有開票結果？各州開票時間一次看

美大選牽動台股 法人教戰

「從這座房子到白宮」 投票日拜登重返賓州故居

今天見真章？誰主白宮 全球緊張

相關新聞

【即時開票不斷更新】2020美國大選 川普以11票領先拜登3票

美國總統大選開票於11月3日（台灣時間11月4日）登場，74歲的川普對決77歲的拜登，究竟誰能奪得「最年長總統」寶座，引發各界關注...

8度神預測美大選結果！關島開票：拜登穩定領先獲55%票

屬於美國領土的關島雖不能參與美總統大選投票，但關島的大選非正式投票（straw poll）過去30年來除兩次外，皆成功預...

川普、拜登最後衝刺 決戰搖擺州

美國總統大選十一月三日投票日前一天，兩黨候選人全力固守幾個關鍵搖擺州。川普連趕北卡州、賓州、密西根州與威斯康辛州，最後又...

印第安納州、肯塔基州率先開票！川普大幅領先拜登

美國印第安納州與肯塔基州已經關閉投票所並進行開票，目前各自開票進度為8%及16%，由川普取得領先。

美投票日30萬郵寄選票未遞送！法官下令清查 郵局不從

美國郵政總局人員3日在法庭上表示，大約有30萬張郵寄選票尚未掃描以便遞送，一名聯邦法官下令15州12個郵政區當天下午清理...

今天中午可知美大選結果？拜登贏這4州中1州可篤定獲勝

美國總統大選自台灣時間今天（4日）早上陸續開票，全球觀察者最關心的是，什麼時候能知道結果？

川普與家人、官員守白宮看開票！據傳現在心情「很棒」

美國白宮策略公關主任法拉（Alyssa Farah）指出，總統川普今晚會與高階官員和家人一同待在白宮東廂辦公室看開票。

今天見真章？誰主白宮 全球緊張

美國大選三日投票，現任總統川普和民主黨對手拜登對防疫、經濟等眾多議題意見對立，堪稱數十年來最分歧的總統大選。投票日前已有...

疫情期間克服困難以選票訴心聲 9400萬美國人已投票

新冠病毒疫情肆虐之下舉行的2020年大選，多州選舉規定出現調整，但許多美國民眾克服各種困難，透過選票表達心聲，不管是提早...

大選即時報／盯這4州 今天就知道川普能否連任

高盛集團（Goldman Sachs）分析師說，華爾街有「很大的機會」能在3日晚間（台灣時間4日下午左右）就得知誰能入主...

美國大選日出現神祕電話 要選民待在家隔日再投

美國大選日傳出有民眾收到神祕自動語音電話（robocall）要他們待在家中。聯邦調查局（FBI）和紐約州檢察長已著手調查...

關鍵29張票誰拿？AP：拜登在佛州暫時取得領先

美國關鍵搖擺州之一的佛羅里達州也已關閉投票所並進行開票，目前開票進度已達63%，由拜登取得領先。

熱門新聞

2020美國大選／何時會有開票結果？各州開票時間一次看

神救援！荷蘭高架地鐵衝過頭 「鯨魚尾巴」驚險接住

川普16:10暫時領先拜登！美國2小鎮搶先開出總統票

預期美國總統大選出現明顯勝利者 道瓊大漲555點

美國大選開票誰贏？作家：庶民忍夠久了，票投川普是出一口氣

川普能連任嗎？2020美國總統大選 即時開票實況

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。