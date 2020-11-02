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2020美國大選即時開票實況 11月4日鎖定聯合新聞網

聯合新聞網 / 綜合報導

美國總統大選將於當地時間11月3日（台灣時間11月4日）登場，74歲的川普對決77歲的拜登，究竟誰能奪得「最年長總統」寶座，引發各界關注。《聯合新聞網》提供最即時、最完整的選舉資訊，追蹤各州的開票動態，並深入解析選情變化，帶您一同掌握美國大選最新情勢。

＞延伸閱讀：2020美國總統大選專題 川普和拜登誰能勝出？

開票頁會提供第一手拜登、川普戰果，統計兩人拿下的選舉人票，看誰可以最早拿到270選舉人票的勝選門檻，並總計兩人普選票數；各州的詳細開票數據，不但有美國地圖版面呈現，也會列表呈現，讓讀者更清楚全美五十州與華盛頓特區的詳細得票數據。

與台灣人民直選總統不同，美國採間接選舉的方式，以「選舉人制度」選出國家領袖。川普及拜登將互爭538張選舉人票，獲得270張選舉人票的一方即為贏家，將成為白宮的主人翁。〈延伸閱讀：超複雜選舉機制 美國總統大選QA一次看

受新冠肺炎影響，本屆美國大選的郵寄投票人數創下新紀錄，總投票率預料將創歷史新高。但這同時也意味著，今年選舉的開票作業將比以往更花時間，選情恐將陷入膠著。

川普（左）與拜登（右）究竟誰能奪得「美國史上最年長總統」寶座，引發各界關注。 圖／歐新社
川普（左）與拜登（右）究竟誰能奪得「美國史上最年長總統」寶座，引發各界關注。 圖／歐新社

美國大選 川普 拜登

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