倒數7天！超複雜選舉機制 美國總統大選QA一次看

美國第59屆總統大選，於今年（2020）11月3日（美國時間）舉行，進入最後倒數7天，其中最受關注便是共和黨現任總統川普與民主黨前副總統拜登的對決，期間並已辦過三次的總統、副總統電視辯論會。

美國總統的任期為4年一屆，可連任一次，相較於台灣由人民直接選出總統，美國採用的是間接選舉的方式，以「選舉人團制度」選出國家領袖，此次因新冠肺炎疫情關係申請「郵寄投票」的人數更是高於以往，而什麼是選舉人團制度和郵寄投票？最終選舉結果何時出來？七大QA一次看懂美國大選！

A1：

1.要選美國總統，首先必須是在美國出生的公民、35歲以上，並且在美國住14年以上。

2.美國民眾年滿18歲，就具有投票權，但採「登記制度」，選民必須事先辦理選民登記才能投票。

A2：

美國政治以共和黨和民主黨兩大黨為主，各自提名總統、副總統候選人參選，也有其他第三黨派（較小的黨派），如自由意志黨、綠黨有推派候選人參選，不過多數選民仍以兩大黨為主要投票對象。

一、大選採間接選舉，有兩大原則：

1.特別的「選舉人團制度」

由有投票權的美國民眾選出支持的政黨總統／副總統候選人，再由選舉人將票投給於該州獲勝的候選人。

若選舉人沒有將票投給得票數較高的候選人，稱為「失信選舉人」，須承擔法律上的責任。2016年曾發生有7位選舉人沒投給該州支持的候選人，不過最後結果並未翻盤。

2.「贏者全拿」

各州和華盛頓特區選舉人票數依人口比例分配而不同，也等於其在參眾兩院的代表人數，獲勝的候選人會得到該州、該特區所有的選舉人票。

全美共有538張選舉人票，獲得超過半數的270張選舉人票者當選。各州和特區擁有的最低選舉人票是3張，票數最多的州是「加州」，共有55張。

也因為這樣的制度，可能造成候選人普選總票數較低，最後卻因拿到較多的選舉人票而獲勝，像是2016年大選，民主黨候選人希拉蕊拿下48.2％得票率，雖比共和黨候選人川普的46.1％還多出2.1％，但因川普在選舉人團票數上領先，最終勝選。

二、兩州例外：

緬因州、內布拉斯加州採「選區計票制」，依得票比例來分配選舉人票數。

三、大選不只選出總統、副總統：

選民還將投票選出國會議員以及各州表決的議案。

A3：

各州議會決定，一般的做法是由兩大黨各自提出一份選舉人名單，身分可能是共和或民主黨（或其他政黨）的幹部，選民也未必認得這些人。

再由各州所有選舉人形成所謂的選舉人團（Electoral College），代表選民投下選舉人票，給在各州普選中獲勝的候選人。

A4：

紅州、藍州指的是美國近年來選舉得票數分布的傾向。紅州代表較支持共和黨，藍州較支持民主黨。

相對於長期下來較易預測的鐵票倉，搖擺州沒有固定的支持傾向，也是兩大黨的兵家必爭之地，成為左右競選勝負的關鍵。這次有9個搖擺州：德州、俄亥俄州、喬治亞州、佛羅里達州、愛荷華州、北卡羅萊納州、亞歷桑那州、賓夕凡尼亞州、明尼蘇達州。

另外，美國總統選舉也常被稱為「驢象之爭」，「驢子」與「大象」分別是民主黨、共和黨的非官方象徵。

A5：

除了選舉日到投票站投票外，有些州也可以使用郵寄方式進行投票。今年受到疫情的影響，郵寄投票（又稱通訊投票 all-mail voting或advance ballot）的比例更是提高。

今年大選，全美上下都動員投票，也鼓勵投票。郵寄投票是最受歡迎的投票方式。美聯社

此外，有大約40個州允許選舉日前提早親自投票，其中明尼蘇達州早在9月18日就開放現場投票，比選舉日提前46天，投票到11月2日傍晚5時結束。

選民避免於疫情期間擠在選舉日當天投票，美聯社追蹤的數據顯示，截至27日為止，美國選民已投下6200萬張選票。

據佛羅里達大學教授Michael McDonald預測，今年美國大選的投票人數將達到創紀錄的約1.5億人，占合格選民的65％，寫下1908年以來的最高投票率。

A6：

通常在選舉日第二天凌晨，勝負基本已經底定，但此次在全美許多攸關選舉勝負的決戰州，郵寄選票是在11月3日投票日之後才開始計票，計票過程還可能拖長，因此部分分析家認為，今年新聞媒體開票中心恐無法在選情之夜便準確宣布川普或拜登勝出。

A7：

民眾投票日過後，12月14日選舉人團開會並投票，國會必須在隔年1月6日開會以確認當選結果，1月20日新總統正式就任。這表示總統當選人有兩個多月的時間可以遴選部長，組織新的政府。