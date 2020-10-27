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紐約市警員巡邏用擴音器狂播「川普2020」 遭違紀停職處分

香港01 / 李福源
美國紐約市一名員警在布魯克林巡邏期間，使用警車上的擴音器不斷播送「川普2020」以示支持總統川普的立場，其後遭到停職處分。圖擷自影片。
美國紐約市一名員警在布魯克林巡邏期間，使用警車上的擴音器不斷播送「川普2020」以示支持總統川普的立場，其後遭到停職處分。圖擷自影片。

紐約市一名警員上周六（24日）晚間在布魯克林（Brooklyn）附近巡邏，期間使用警車上的擴音器播送「川普2020（Trump 2020）」口號以示支持總統川普（Donald Trump）連任，其後當局以涉嫌違反「警察必須保持政治立場」守則，予以停職處分。

根據網路影片所示，涉事警員透過擴音器多次說出「川普2020」口號，語帶挑釁地向旁觀者說「來拍照，來錄影，放到你的Facebook上，放到你的YouTube上，玩得開心」，甚至形容對方是「難纏的傢伙」（tough guy）。拍片者詹金斯薩林（Eric Jenkins-Sahlin）表示，當晚在寓所聽到對罵聲，後來才發現原來是警員與市民因此而發生口角。

紐約市警察局（NYPD）周日（25日）表示，涉事警員已遭留薪停職，正在接受內部調查。根據警方守則，當值或身穿制服的警員不能公開支持個別候選人或發表政治上個人觀點和意見。局長謝伊（Dermot Shea）在Twitter上表明，此事件「百分之百不可接受」，「執法機構不能牽涉政治，警方需要不分政見為所有紐約市民服務，紐約市民對警方的信任至為重要」。

紐約警佐協會（NYPD Sergeants Benevolent Association）則反對將涉事警員停職的決定，並引用NYPD總警司莫納漢（Terence Monahan）於「Black Lives Matter」示威中向抗議者單膝下跪的照片，聲稱「NYPD過去曾經讓警員發表政治或非正式聲明，因此這次停職是完全非必要及反應過度」，並同時反問「部門警長向抗議者單膝下跪而無受到任何處分，如果這次涉事的警員是支持拜登呢？」

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）表示支持停職決定，他認為，任何當值警員發表政見均會受到處分。目前未知涉事警員將被停職多久，以及當局是否會作進一步處分。

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文章授權轉載自《香港01》

美國大選 川普 拜登

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