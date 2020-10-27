紐約市警員巡邏用擴音器狂播「川普2020」 遭違紀停職處分

距離2020美國總統大選投票日（11月3日），只剩不到10天，現任總統川普、民主黨總統候選人拜登，皆卯足全力造勢，盼能拿下關鍵搖擺州的選舉人票。而最令台灣民眾好奇的是，4年前，川普全國普選票輸希拉蕊，卻靠著選舉人票勝出的戲碼，是否會再重演？造成此現象的「選舉人團」制度，又是如何運作的？

2020-10-27 10:07