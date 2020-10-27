川普vs.拜登 經濟政策四不同

美國總統與國會大選腳步逼近，美國總統川普與民主黨總統候選人拜登的主要經濟政見已相當明朗，兩人的政策主要有四大差異：對「美國第一」的認知、對氣候變遷的看法、基建支出的施政重點及租稅政策。

川普和拜登核心政治理念與實際政策的最大差異，在於川普表面上堅持「美國第一」，實際上是在走「美國唯一」的「孤立主義」；拜登則主張「恢復美國的領導地位」，在國際事務上既爭取主導，也重視與各國的相互協調，使美國重回「國際主義」。例如，川普政府宣布退出世界衛生組織（WHO），拜登則主張重新加入WHO、爭取全球防疫主導權。

川普與拜登最尖銳政策矛盾，在於氣候變遷與衍生的能源政策。川普認定氣候變遷之說純屬騙局，美國因而退出巴黎氣候協定，並鼓勵開採頁岩石油及天然氣。

拜登的政見包括重新加入巴黎協定，把發展綠能經濟與擴大基建相結合，保證第一任內對綠能投資1.7兆美元，聚焦於清潔能源及運輸系統電氣化。

兩人對伊朗立場也相左，川普政府退出伊朗核子協定，拜登則主張伊朗若能遵守核子協定，美國將重新加入協定，從而解除對伊朗石油的制裁，可能引發國際油市的新一波動盪。

兩人都主張擴大基建投資、強化製造業。川普開出2兆美元支票，但缺乏明確計畫，且有「跳票」紀錄。拜登的基建計畫聚焦於氣候變遷，擴大政府採購及研發投資，同時加強監管金融與能源業。

兩人在租稅政策也背道而馳。川普主張將減稅政策延伸到個人所得稅，拜登將扭轉川普的減稅政策，提高個人與企業所得稅稅率，並對企業海外生產課徵懲罰稅，給予回流美國企業10%的租稅抵減。

在貿易領域，川普不會改變美中貿易戰基調，甚至可能進一步升高。拜登很少談美中經濟衝突，保留政策彈性，但至少在上任初期不會大幅改變關稅措施，也可能繼續禁止美國企業供應關鍵零組件給中國大陸。