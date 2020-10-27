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媒體分析：川普對中貿易戰政績 乏善可陳

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電

華爾街日報與CNN分析，美國總統川普對中國大陸發動的貿易戰，仍未能拉回美國製造業下滑的頹勢、未大幅吸引製造商回流，也沒能解決美國貿易失衡的問題，貿易戰「成績單」乏善可陳。他唯一成功之處，就是改變了華府政壇對中國大陸的看法。

川普與中國大陸展開貿易戰時，誇口能削減美國貿易逆差、讓中國大陸採購更多美國貨，卻都未能達標，在美國企業最在乎的結構改革議題，他也幾無進展。

川普對陸製產品加徵關稅後，去年確實縮減美中貿易逆差，但美國進口商轉向從越南、墨西哥和其他國家進貨，致貿易失衡更嚴重。

美國大選 川普 拜登

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