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美國總統大選倒數 謝金河：3大點值得細看、1關鍵人物未表態
美國總統大選倒數，川普與拜登雙方陣營近來也打得火熱，華爾街日報更指出，今年許多民眾投票有特別踴躍的現象，預估總投票率將創下歷史新高。財信傳媒董事長謝金河在臉書上發表自己的觀察，他認為「全世界都在賭這一局！」
謝金河說，川普與拜登的選情之所以會這麼吸睛，主要牽動了未來的美中角力，兩人路線有很大不同，因此全世界都強烈關注，甚至比自己國家的選舉還要關心。
雖然自己對美國總統大選的內情沒有到很深入，不敢亂猜，但他認為仍有三大點值得細看之處。其一，多數美國主流媒幾乎毫不掩飾地全力支持拜登，而他的民調也遙遙領先，但是，萬一最後結果翻盤，將對媒體生態帶來重大影響。
其二，美國選民對中國的態度，可能是很大的變數，尤其是在拜登兒子出現「電腦門」事件後，出現許多諷刺漫畫都與中國有關。其三，川普在2016年11月6日當選總統以來，美股出現史上最大牛市，這次若川普沒選上，美股會有很大的變化。
謝金河表示，華爾街在中國有龐大利益，看起來也是支持拜登，而華爾街本就是金融市場的情報中心，這幾天應該會逐漸反應川普及拜登的行情，不過有一個人值得特別注意，「股神巴菲特到今天都沒有表態！」
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