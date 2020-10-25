美國大選的五大重要議題

（德國之聲中文網）

新冠病毒

直至今年初，人們對於新冠病毒還聞所未聞。但經過了11個月，新冠病毒已然成為支配美國政壇的重要議題。美國印第安納波利斯大學政治學家威爾遜（Laura Merrifield Wilson）甚至表示，這可能是2020年選戰中最大的議題。

截至10月23日，美國已有超過22.5萬人因新冠病毒喪命，累計近860萬人感染。美國失業率更是創下40年代初經濟大蕭條以來的新高。美國總統特朗普也一度感染新冠，但在確診不到兩周的時間後又宣布痊愈並繼續投入選戰。

專家認為，戴口罩是減緩病毒擴散速度的最簡單方法。目前戴不戴口罩也成為美國的政治標志。

此外，特朗普的新冠危機處理方式收獲了正反兩面的評價。紐約哥倫比亞大學醫學中心的醫學人員瓦桑（Ashwin Vasan）認為，從各種角度看，這場選戰是一場 針對過去八、九個月政績的全民公投，評斷政府是否交出了答案卷，以及是否成功實施應對新冠的計劃。

保守派表示，若沒有特朗普掌舵情況將更危急。左派人士則反駁稱，若政府更早在各州實施嚴格措施並聆聽衛生專家的意見，其實可以避免成千上萬人死亡。

衛生政策

無論新冠疫情存在與否，公共衛生一直是美國選戰中的重要議題。美國大選將決定前總統奧巴馬所推出的健康保險未來將何去何從。從已逝美國最高法院大法官金斯伯格的繼任者人選就可看出端倪。雖然特朗普提名的巴雷特（Amy Coney Barrett）在參議院聽證會上未對奧巴馬醫保表明過立場，但眾所周知她對這個《患者保護與平價醫療法案》持質疑態度。在大選不久後，最高法院將對該法案的效力作出重要裁決。

特朗普有意廢除這項醫保，而曾任奧巴馬副手的拜登則希望保留。一般民眾對於奧巴馬醫保的態度也各有不同，這項議題可能左右選民的選票。

新冠病毒也讓醫療保健成為選民關注的焦點。瓦桑表示："我們正處於大流行病中，沒有醫保的人根本難以獲得幫助。治療後他們必須支付巨額的診費。"

經濟

"經濟是美國美國選民心中的重要議題，尤其是當經濟情況不佳時。"政治學家威爾遜如是說。而如今美國的經濟堪憂。在疫情前特朗普還能為過去三年的強勢經濟增長沾沾自喜，但經歷今年三月的封鎖後，美國各地許多小型企業關門大吉，四月中超過2300萬美國人失業。根據美國勞動統計局的數據，這兩個月的失業率從3.5%飆升至14.7%。

這對吹噓了三年經濟增長的執政者而言無疑是噩耗。如今數百萬美國人正為生計擔憂，特朗普則努力說服選民他是能將經濟帶回正軌的最佳人選。

經濟議題對民主黨參選人而言則容易許多：拜登指責特朗普處理危機的方式錯誤，承諾選民他的經濟計劃將能使工人及中產階級比特朗普執政期間更富裕。威爾遜指出："在這樣的情況下，通常執政者的處境會較為艱難，因為他是掌權並肩負責任的一方。"

族群摩擦

今年五月，非裔美國人弗洛伊德被警察壓制喪命後掀起了"黑人的命也是命"（BLM）的全國性運動。自第一批奴隸被帶到新英格蘭後， 種族緊張一直是伴隨美國歷史的一部分。"但是今年夏天肯定是一個特殊的時期。"威爾遜如是說。

支持BLM的示威者不僅抗議警察暴力，也反對系統性的種族主義。他們要求警方進行根本性改革，部分抗議者甚至要求撤回其財政資源。

BLM運動的批評者--其中多數為保守派人士--指責抗議期間一些城市發生暴力事件。美國總統特朗普也稱"黑人的命也是命"一詞是"仇恨的象征"，承諾恢復街頭法治。特朗普的表態強烈刺激BLM的支持者，在他的選民之間則大受歡迎。

政治學者威爾遜表示："他的表態旨在動員自己的選民。動機、承諾和警察：特朗普在這方面做的一切都是針對他的保守派支持者。"

左派人士批評特朗普的立場導致族群之間的緊張加劇，而作為總統他應該讓國家再次團結。

墮胎權利

威爾遜指出："墮胎是2020年總統選戰的決定性議題。"特朗普選民中有一大部分是福音派白人，墮胎對其而言是最重要的議題。雖然這群選民只佔美國約15%的人口，但投票率比起其他群體更為踴躍。在2016年總統大選中，該群體的票數佔有效選票總數逾四分之一。在這些保守派新教徒中，許多人所支持的價值觀與特朗普多次婚姻及離婚的行徑大相徑庭。但"學生支持反墮胎聯盟"( Students for Life)在Instagram的一則貼文則清楚說明其立場："憎恨特朗普？我們更恨墮胎。"對這群選民而言，特朗普是個更為保險的選擇：特朗普是首位固定參加年度"維護生命權游行"（March for Life）的在位美國總統。維護生命權游行始於1974年，抗議1973年美國最高法院在羅訴韋德案（Roe V. Wade）中裁決墮胎合法。

在光譜另一端的美國人則將之視為不投給特朗普的理由。威爾遜說："對左派選民而言，墮胎也是一個重要議題。民主黨內存在支持墮胎的龐大運動。"

對於保守派的巴雷特被提名為最高法院法官，左派人士擔憂其利益將受到威脅。巴雷特若上任，可能推翻當年羅訴韋德案中孕婦可合法墮胎的裁決。民主黨選民將希望寄托於拜登，希望他在當選後提名一名自由派法官來平衡最高法院保守派多數的狀況。

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