投書世界日報 拜登：強化台美關係

民主黨總統候選人拜登22日以「為我們家庭更繁榮的未來」為題投書聯合報系世界日報，肯定亞裔美國人的地位和努力，也批評川普總統放任仇恨言行，導致亞裔在疫情肆虐時遭歧視；拜登宣示當選後將修護破碎的移民體系，捍衛所有人的美國夢，彌合因仇恨與分裂造成的傷口。

拜登重申美國是太平洋強國，特別稱許台灣是居領先地位的民主政體、主要經濟體與科技強國，也是「有效控制新冠病毒的閃亮典範」，將強化與台灣的關係；也會在符合美國利益的領域，與中國合作，包括公共衛生和氣候變遷。

拜登在投書中指出，新冠病毒證明美國不能自外於世界。從重建美國最親近夥伴的關係開始，美國必須與其他國家攜手合作，應對影響所有人的國際挑戰。