690位經濟學家聯名發公開信 反對川普連任

美國CNN Business網站報導，近700位經濟學家，包括七位諾貝爾經濟學獎得主，發表公開信強烈反對美國總統川普連任，並列舉一連串罪狀，包括「持續踐踏」民主、抗疫不力和散播「危險的不實資訊」。

這封公開信寫道：「川普在位短短一任，已把美國搞得面目全非，卻不必面對任何後果。」這封信（https://sites.google.com/site/econagainsttrump/） 在11月3日美國大選日之前將持續更新。

值得注意的是，簽署這封公開信的經濟學家包括任職主要機構的重量級學者，包括剛摘下2020年諾貝爾經濟學獎桂冠的米格羅姆（Paul Milgrom）、2016年得主哈特（Oliver Hart）、2012年得主羅斯（Alvin Roth），以及2001年得主阿克洛夫（Akeorge Akerlof）。阿克洛夫是前聯準會（Fed）主席葉倫的丈夫。

這些經濟學家在公開信上說：「基於這些理由，我們強烈建議選民做別人無法代你們做的事：用選票把川普趕下台，藉此重申民主權。」川普陣營尚未立即對此發表評論。

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