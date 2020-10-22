美大法官投票陷僵局 民主黨阻川普提名

民主黨希望阻止川普22日針對任命新保守派大法官巴雷特的投票！美國大法官本周針對共和黨阻止賓州延長郵寄投票收件日期3天的要求進行表決，因為保守派首席大法官羅伯茲跑票才變成4比4的僵局，這也讓民主黨企圖阻擋22日的人事投票案，但目前共和黨看來確定過半數，似乎大局已定。

首席跑票將無用

根據《半島電視台》報導，美國大法官近日審理共和黨上訴，阻止賓州郵寄投票期限延長3天的裁決，在自由派大法官金斯伯格過世後，目前8位美國大法官中有5位是保守派、3位是自由派，外界原本認為會讓共和黨成功阻擋郵寄投票延長，不過首席的保守派大法官羅伯茲跑票，所以變成4比4的僵局。

不過美國參議院將於22日表決川普提名的大法官人選巴雷特，她目前僅48歲、還是保守派，加上目前共和黨在參議院以53席領先民主黨的47席，共和黨中也僅有2人宣告跑票，如果按照程序下，巴雷特將會成為美國目前最年輕的大法官，而且因為美國大法官採取終身制，因此她的任命將對美國司法產生深遠影響。

川普盼藉此拉抬選情

民主黨參議員李西表示，川普將巴雷特視為選戰的保證，希望透過任命保守派大法官，彰顯他向來反對郵寄投票的主張，同黨參議員克羅布徹更直指，川普希望透過大法官在這次大選中獲勝，即使巴雷特在大法官聽證會時保證，他不會在處理選舉爭議時偏袒川普。

如果巴雷特順利獲得提名大法官，保守派將會有6人、自由派僅有3人，佛羅里達大學選舉法教授莫雷表示，首席大法官羅伯茲的效用會變得很有限。在2000年，共和黨小布希與民主黨高爾在佛羅里達的選舉爭議，便是保守派以5比4表決小布希贏得佛羅里達。

不過莫雷也認為，最高法院應該要了解這次大選潛在的高爭議性，表決前最好都要再三思考。《紐約時報》提到，因為4比4的原因，賓州才能獲得郵寄投票的延長，這顯示巴雷特關鍵1票的作用，而且最高法院對延長投票的態度不一，4月時還以5比4，反對威斯康辛延長不在籍投票的決議，這也讓民主黨非常擔心巴雷特的上任。

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