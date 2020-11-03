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2020美國大選／何時會有開票結果？各州開票時間一次看
美國總統大選進入倒數計時，雙方人馬各自出招、力拚選戰。根據美國民調顯示，川普的支持度普遍落後於拜登，但近來杭特醜聞爆發，連帶影響到拜登的選情優勢，使兩人的支持度再起變化，究竟誰能成為真正的「美國隊長」，仍難輕易下結論。
這場「美國史上最年長總統」選舉將於當地時間11月3日舉行（台灣時間11月4日），由於美國領土橫跨多個時區，各地的投開票時間也大不相同。再者，今年受到新冠肺炎的影響，申請郵寄選票的選民人數創下新紀錄，這也代表著今年的開票作業將比以往更花時間。
《聯合新聞網》為您整理出各州的開票時程，帶您追蹤最新的大選動態。
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