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中國希望誰當選？ 學者：川普較好應付

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

「如果川普當選，恐持續激化美國社會對立，對中國反而比較有利！」台大政治系教授張登及22日於北威論壇表示，雖然拜登給外界多為親中的觀感，但若他當選的話，應會積極恢復與傳統盟邦的關係，對中國來說反而更難應付，中國應寧願川普當選。台大政治系兼任教授楊永明則預測拜登會當選，且他對中政策可能會介於歐巴馬與川普之間。

川普比拜登好應付

張登及表示，美中關係有其結構性因素，選舉是單一事件比較難扭轉美中對抗的基調，雖然台灣是少數亞洲支持川普當選繼續抗中的國家，不過多數亞洲國家都希望拜登當選，而中國知名國關學者閻學通教授也認為，如果川普當選的話，美國社會對立、與盟邦決裂的狀況依舊，中國反而比較好對付。

美、中在經濟增長、公平貿易、科技與價值觀都有強烈的競爭關係，因此對抗下北京可能還是希望川普當選。加入台灣的話，雖然美、台加強合作，但去年的數據顯示，台灣對中經濟依賴的程度並未明顯降低，甚至還有增長的趨勢，因此在價值相近、但與美國地理距離遙遠的台灣，也要思考三方關係的平衡。

美國大選的變數就是，就怕沒有結果造成選舉拖延。」張登及解釋，如果選情明確的話，可能還是過去美國選舉傳統的操作，不斷強調台灣的重要性，但如果選情膠著或結果推延，川普可能為了樹立威望做出驚人之舉，是台灣要密切關注的地方。

競爭態勢第2年浮現

楊永明一開場就直言認為拜登會當選，因為在關鍵的6個搖擺州中，拜登有5個幾乎都穩定領先，而且許多搖擺州的市郊選民對拜登支持度提高，因此這次選舉很有可能民主黨會橫掃參、眾兩院與總統，不過拜登會是「歐巴馬2.0」嗎？他認為，拜登在貿易談判上還是會繼承川普的步調，但同時也加強恢復與盟邦的互動。

「但他需要先將國內問題處理好，因此拜登會從第2年開始規劃美、中互動的大戰略。」楊永明分析，恢復關係不是嘴巴說說就好，還需要具體行動，因此中國的壓力會從拜登當選的第2年開始，這時拜登的整體戰略會完成，與盟邦關係也初步整合，雖然不會像川普一樣與中國全面衝突，不過仍是強競爭。

楊永明認為，在全球產業開始出現脫鉤潮下，美、中各自「半球化」的發展路將會不可逆，雖然非關鍵產業可能還在中國佈局生產鏈，但如果事關科技、國防方面的發展下，一定會有中國生產鏈與美國生產鏈的出現，而這對台灣不見得有利，以台積電為例，失去華為訂單對公司的損失也不小，產業布局時要非常留意。

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美國大選 川普 拜登

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