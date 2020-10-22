國際能源總署：全球能源需求至2025年才全面反彈！

《世界能源展望報告》（World Energy Outlook, WEO），指出新冠疫情下，各國採取封城、旅遊禁令等防疫措施，使今年全球的能源需求大減，使得碳排放創下十年來的新低，並首次納入行動步驟，希望世界在2050年達到碳中和目標。

國際能源總署（International Energy Agency, 以下簡稱IEA）的WEO報告指出，預估今年全球的能源需求將下降5％，是二戰結束以來最大減幅。

能源產生的二氧化碳排放量將減少7％，能源投資則驟減18％，由於新冠疫情導致全球經濟復甦緩慢，若預計全球經濟將於2021年反彈，則全球能源需求推遲至2025年才會全面反彈。

煤炭、石油等全球需求量皆下滑！

IEA指出，化石燃料中的煤炭，在全球需求量，下降7％，將不會超越2014年的需求頂峰，到2040年將占全球整體能源使用比率不到20％，是工業革命以來首次跌至如此低水準。

IEA估計，今年全球原油消費將創紀錄地下滑8％，而最樂觀的情況，是在2023年才能恢復到疫情前的水平，但前提是疫情需在明年得到有效的控制。

報告更表示，全球石油需求到2030年後就會逐步下降，主因為歐美等先進國家的石油需求量已過高峰期。

但中國和印度等發展中國家，仍會帶動全球石油需求增長，估計新興市場每天石油需求量在2030年前，將增加900萬桶，但長期化石燃料需求增加的情況下，恐令全球無法達成減碳目標。

電力供應新王者「太陽能」

IEA執行董事比羅爾（Fatih Birol）指出，美國、歐洲、中國和印度的主要市場，在太陽能的發電成本，已比煤、天然氣都還便宜，變成史上最便宜的能源，因此，太陽能正成為「電力供應的新王者」（becoming the new king of the world’s electricity markets）。

其中，不僅技術進步外，更重要的是各國的政策支持和補助，降低投資的風險，在未來十年內，再生能源可望超越傳統燃料發電，新增80％的發電量。

再加上，環境法規和長期購買協議的因素，使得今年對再生能源的需求相比2019年，增長5％以上。

比羅爾更表示：太陽能得到130個政府的支持，這代表，太陽能不只在特定市場有看頭，而是全球趨勢。

IEA指出，新冠疫情的動盪下，是有助於再生能源轉型，抑或是阻礙多元再生能源崛起，取決於政府如何應對當今的挑戰，最終能否實現國際能源、氣候目標等重要環境議題。

（作者／何晨瑋 本文出自2020.10.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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