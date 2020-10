國際能源總署：全球能源需求至2025年才全面反彈！

《世界能源展望報告》(World Energy Outlook, WEO),指出新冠疫情下,各國採取封城、旅遊禁令等防疫措施,使今年全球的能源需求大減,使得碳排放創下十年來的新低,並首次納入行動步驟,希望世界在2050年達到碳中和目標。

國際能源總署(International Energy Agency, 以下簡稱IEA)的WEO報告指出,預估今年全球的能源需求將下降5%,是二戰結束以來最大減幅。

能源產生的二氧化碳排放量將減少7%,能源投資則驟減18%,由於新冠疫情導致全球經濟復甦緩慢,若預計全球經濟將於2021年反彈,則全球能源需求推遲至2025年才會全面反彈。

煤炭、石油等全球需求量皆下滑!

IEA指出,化石燃料中的煤炭,在全球需求量,下降7%,將不會超越2014年的需求頂峰,到2040年將占全球整體能源使用比率不到20%,是工業革命以來首次跌至如此低水準。

IEA估計,今年全球原油消費將創紀錄地下滑8%,而最樂觀的情況,是在2023年才能恢復到疫情前的水平,但前提是疫情需在明年得到有效的控制。

報告更表示,全球石油需求到2030年後就會逐步下降,主因為歐美等先進國家的石油需求量已過高峰期。

但中國和印度等發展中國家,仍會帶動全球石油需求增長,估計新興市場每天石油需求量在2030年前,將增加900萬桶,但長期化石燃料需求增加的情況下,恐令全球無法達成減碳目標。

電力供應新王者「太陽能」

IEA執行董事比羅爾(Fatih Birol)指出,美國、歐洲、中國和印度的主要市場,在太陽能的發電成本,已比煤、天然氣都還便宜,變成史上最便宜的能源,因此,太陽能正成為「電力供應的新王者」(becoming the new king of the world’s electricity markets)。

其中,不僅技術進步外,更重要的是各國的政策支持和補助,降低投資的風險,在未來十年內,再生能源可望超越傳統燃料發電,新增80%的發電量。

再加上,環境法規和長期購買協議的因素,使得今年對再生能源的需求相比2019年,增長5%以上。

比羅爾更表示:太陽能得到130個政府的支持,這代表,太陽能不只在特定市場有看頭,而是全球趨勢。

IEA指出,新冠疫情的動盪下,是有助於再生能源轉型,抑或是阻礙多元再生能源崛起,取決於政府如何應對當今的挑戰,最終能否實現國際能源、氣候目標等重要環境議題。

(作者/何晨瑋 本文出自2020.10.20《遠見》網站,未經同意禁止轉載。)

