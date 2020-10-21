電玩成助選工具？ 政治宣傳入遊戲

電玩遊戲成為政治人物新的宣傳平台？過去美國前總統歐巴馬就曾在遊戲中置入選舉廣告，也有紐約州的眾議員不用推特改利用遊戲和選民進行互動。而在疫情中爆紅的遊戲「動物森友會」，也在反送中時期成了政治理念宣傳的平台，許多玩家將自己在遊戲中的島嶼改裝上許多政治性的標語。

DW報導，過去電玩產業試圖向社群平台看齊，成為擁有豐厚收益的廣告平台，但廣告結合遊戲的難度頗高，且玩家在玩遊戲時只會專注於遊戲，很少關注到廣告，所以遊戲產業對於廣告發展的念想一直沒有實現。

然而政治卻悄悄將手伸進遊戲平台，首先美國前總統歐巴馬是最早開始嘗試在遊戲中置入選舉廣告。接著是今年因為疫情而火熱的遊戲「動物森友會」，更是從單純可愛的虛擬交友遊戲，變成政治理念宣傳的平台，例如反送中時期，就有香港玩家在自己的虛擬島上畫出相關標語，甚至連香港民運人士代表黃之鋒也用遊戲展示自己的抗爭理念。當美國黑人民權運動延燒，遊戲裡更是隨處可見玩家製作的標語和相關場景。

另外一個例子便是美國年輕派政治人物，紐約州眾議員Alexandria Ocasio-Cortez利用遊戲和支持者密切互動，比起在推特上互動，遊戲添加娛樂成分，人們更加放鬆之餘，也更容易接收訊息。

Wired報導，雖然遊戲業界一開始並不想和政治議題掛鉤，但媒體專家Christoph Klimmt分析認為，即使在遊戲平台中下廣告，仍然不及社群平台容易，但連美國國軍都利用遊戲招兵，顯示在遊戲裡人們警戒心會更下降，更容易接收五花八門的訊息，例如政治訊息，對言論的影響力非同小可。

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