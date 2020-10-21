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與警方對峙近14小時！男子揚言跳樓 只為了跟川普對話

聯合新聞網 / 綜合報導
美國一名31歲男子上周日晚間吊在芝加哥川普大樓，揚言不能跟川普對話就要自殺。 圖／擷自WGN9
美國一名31歲男子上周日晚間吊在芝加哥川普大樓，揚言不能跟川普對話就要自殺。 圖／擷自WGN9

美國一名31歲男子上周日晚間懸掛在芝加哥川普大樓，揚言不能跟川普對話就要自殺。他歷經與特警隊近14小時對峙後，從送往醫院的救護車中逃脫，至今身分仍不明。

福斯新聞頻道（Fox News）報導， 上周日傍晚5點半這名男子懸掛在大樓16樓陽台，表明若無法跟川普對話，就要割掉綁在身上的繩索。期間警方動用談判人員試圖調解，直到本周一上午近7點才和平解除危機。

美國媒體《紐約郵報》（New York Post）指出，這名男子曾參與「黑人的命也是命（Black Lives Matter）」運動，對峙時他對警方說：「我不想死。如果有人要拉這條繩子，我會跳樓。」他說自己有一把刀，如果有人要拉繩子他就會切斷繩子，但他並不想死。

男子自稱沒有發瘋，且受過良好教育，他沒提到自己想跟川普說什麼，只表示希望川普在選前能實現「諾言」。他當時對川普喊話：「川普先生，你可能覺得我瘋了，但我沒瘋，如果你不跟我說話，我就會切斷繩子，就會死。」

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