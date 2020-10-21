「投給川普，否則要你好看」大量民主黨支持者收到來自海外的恐嚇信

美國電視廣播網哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，民主黨票倉包括佛羅里達州、阿拉斯加州、亞利桑那州大量選民上週收到聲稱是右翼組織的電子郵件，威脅他們「投給川普，否則不放過你」。

美國州際與聯邦當局說發送者顯示為「驕傲男孩（Proud Boys）」，該團體是活躍於美國、加拿大、英國及澳洲的極右翼和新法西斯主義組織。但調查發現這些電子郵件是經由海外伺服器發送。

電子郵件內容這麼寫道：「我們握有你的個資（email、住址、電話...所有資訊）。我們入侵投票系統，發現你註冊為民主黨員。你必須投給川普，否則我們不會放過你。把你的註冊政黨改成共和黨，我們就會知道你收到並遵守我們的訊息。我們會查出你投給誰。如果我是你會很重視這件事。」

美國電視廣播網哥倫比亞廣播公司指出，這幾封電子郵件的IP位址連結到沙烏地阿拉伯、 阿拉伯聯合大公國、愛沙尼亞等地伺服器。但IP位址並不能代表發送者身處那些國家。

驕傲男孩領導者塔里奧（Enrique Tarrio）表示該團體並未發送這些電子郵件，也不知道是誰散布這些訊息。他本人也在聯繫選舉單位跟FBI釐清事件，並相信「應該是不怎麼喜歡我們的人發這些郵件」。

塔里奧認為這些恐嚇信對70歲以上、不怎麼熟悉媒體操作的長者可能奏效。他也批評民主黨支持者一直妖魔化他們，以為「我們會在所有車站堵人，但那不是我們的作風。」

一名收到恐嚇電子郵件的選民馬汀娜絲說自己不會被這種「垃圾郵件」唬住，但自己的媽媽很有可能被嚇到。

美國網絡安全與基礎設施局提醒選民不要輕信這些訊息，跟選民掛保證：「投票都是機密不會外洩的」

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