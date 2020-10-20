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預言美大選最終結局贏家是他 沈富雄：不會再改

聯合新聞網 / 綜合報導
多家民調顯示，拜登全美支持度保持雙位數領先，但在6大關鍵搖擺州難以拉開與川普的差距。美聯社
多家民調顯示，拜登全美支持度保持雙位數領先，但在6大關鍵搖擺州難以拉開與川普的差距。美聯社

美國總統大選進入倒數兩週，將於當地時間11月3日舉行，由共和黨現任總統川普（Donald Trump）對決民主黨候選人拜登（Joe Biden）。多家民調顯示，拜登全美支持度保持雙位數領先，但在6大關鍵搖擺州難以拉開與川普的差距。

路透社與易普索13日至15日所做全美民調顯示，拜登與川普支持度分別為51%、41%；此外，美國全國公共電台（NPR）與公共電視網（PBS）8日至13日民調、美國國家廣播公司（NBC）與華爾街日報（WSJ）9日至12日民調，拜登領先幅度都達11個百分點。

各界都對此次選舉相當關注，前民進黨立委沈富雄也在臉書發文預測，他表示先前將預測圖的顏色標錯，把川普一直領先的「阿拉斯加州(Alaska)」標成藍色（拜登贏），並修正預測，認為最後投票結果應會由拜登拿下350張選舉人票，川普則只拿下188張選舉人票。

沈富雄坦言唯一沒把握的只有俄亥俄州的18張選舉人票，「我不會再改了，再改，我就和氣象播報員沒有兩樣。11月4日上午（台北時間）可拿來與結果比對。」

前民進黨立委沈富雄在臉書發文預測此次美國大選結果，拜登拿下350張選舉人票，川普則拿下188張選舉人票。圖／取自沈富雄臉書
前民進黨立委沈富雄在臉書發文預測此次美國大選結果，拜登拿下350張選舉人票，川普則拿下188張選舉人票。圖／取自沈富雄臉書

另外，美國有線電視新聞網CNN近日的預測顯示，拜登民調穩定領先州的選舉人團票為203張，再加上傾向拜登的搖擺州的選舉人團票87張，總票數已經達到290張，川普僅能拿下163張選舉人票。

貼文一出，有不少網友質疑「預測在台灣的選舉還可以，美國的畢竟離你很遠，如果用主流媒體或是民意調查採平均值，你的預測絶對失誤」、「最近拜登被新聞報導出來的烏克蘭事件不會影響嗎？」、「可是未來人說川普會連任欸！」

也有在俄亥俄州的網友表示這次真的是一半一半很難預測。而事實上美國大選這次有9個搖擺州，德州、喬治亞州、愛荷華州、俄亥俄州、賓夕凡尼亞州、北卡羅萊納州、佛羅里達州、明尼蘇達州、亞歷桑那州。

美國大選 川普 拜登

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