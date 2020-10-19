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川普、拜登最後拉票 牧師祝福車隊助選

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

美國總統川普近日前往內華達州造勢，他在會場上接受牧師的祝福，希望爭取更多福音派的選票，他曾在2016年以2.4%的差距輸掉此州；而拜登則前往北卡羅萊納州，在70輛汽車前導造勢會上痛陳川普抗疫不力，希望爭取更多高齡選票的支持，北卡也是關鍵搖擺州，有15張選舉人團票。

盼翻轉搖擺州

根據《半島電視台》報導，美國大選進入白熱化的階段，雖然拜登的競選團隊有2人確診，讓民主黨副總統候選人賀錦麗取消競選行程，但拜登日前還是出席在北卡的造勢活動，他在70台車的汽車造勢會上強調北卡的重要性，希望由北卡人民創造他當選的歷史契機。

民主黨自2008年歐巴馬首次參選總統後就沒在北卡贏過，2016年總統大選，代表民主黨參選的希拉蕊以3.6%的差距輸給川普，錯失了此地15張選舉人票，而目前拜登的民調仍居於領先地位，他希望趁勝追擊，並持續強打川普抗疫不力，並以給子孫一個好的未來為宣傳標語，望爭取更多高齡選票的支持。

拜登募到10億美元

而川普也不落人後前往內華達州造勢，他在拉斯維加斯的獨立教會接受當地資深牧師谷萊的祝福，谷萊聲稱總統是她「眼中的蘋果」而且受到神的祝福，將會順利連任。福音派的支持對於川普2016年勝選是非常重要的關鍵，而內華達州也是搖擺州之一，當年希拉蕊僅以2.4%的差距贏下此處。

雖然川普身為現任總統、掌握行政資源，但拜登近4個月下來的選舉募款已經超過10億美元，這也讓民主黨的廣告投放金額比川普高出2倍，不過川普為了爭取更多選票，雖然在中西部州的廣告投放減少，但在關鍵搖擺州的投放數增加，也顯示雙方民調的激烈差距。

根據《國會山莊報》報導，未來2人交鋒的重點就是22日的總統候選人辯論，目前川普競選陣營顧問米勒已經放話，總統這次會給拜登多一點時間，讓他好好針對議題進行解釋，然後再反駁拜登。

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美國大選 川普 拜登

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