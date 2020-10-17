美國大選：投票夜選舉結果不能出爐怎麼辦？

（德國之聲中文網）美國總統大選結果通常在選舉當夜就能出爐，落敗的參選人會在凌晨時發表選舉感言。

但今年的美國大選可能出現截然不同的景象。今年因新冠疫情申請郵寄選票的選民人數創新紀錄，這意味著開票時間將比以往更長，可能從11月3日選舉當日一直延續數日甚至數周之久。部分共和黨人已經對郵寄投票的可信度提出質疑，美國總統特朗普也多次表示將拒絕接受選舉結果。美國大選之後或將陷入一片混亂。德國之聲為讀者整理了2020年美國大選後可能出現的局面。

郵寄投票拖慢開票程序

《紐約時報》報道，鑑於新冠疫情肆虐，美國約有8179萬選民申請"缺席投票"。

科羅拉多州、俄勒岡州、華盛頓、尤他州和夏威夷的選民以及選舉官員對於郵件投票都已駕輕就熟。其他州自三月起為了便民開始將郵件投票簡易化，屆時可能需要一至多日計票，尤其是在規定選票在選舉當日才能送達的幾個州，其中包括被視為兵家必爭之地的搖擺州威斯康辛州與賓夕法尼亞州。

在3月17日的初選後，《華盛頓郵報》的分析發現，各州平均耗時4日才能得出結果。美國密西根大學公共政策及政治科學教授高登貝格（Edie Goldenberg）表示，各地的選舉委員會及政府正努力為選舉作准備，初選時遭遇的許多難題應該已經被解決。

今年11月的大選，各州將處理比初選時更大量的選票。包括搖擺州賓夕法尼亞州、北卡羅來納州和密西根州的部分州已經將接受郵寄選票的期限延長至11月中期，前提是選票的郵戳需為11月3日選舉當日。

即便是要求在選舉當日就必須將選票寄達的州，也可能需要一周的時間才能完成計票。

對計票的疑慮

美國總統特朗普和其他共和黨員在選前質疑郵寄選舉的可靠性。美國國土安全部代理副部長肯·庫奇內利(Ken Cuccinelli)對德國之聲訪談節目Conflict Zone表示，特朗普"特別擔憂某些州會自動郵寄選票給每個登記選民"。

從過往經驗看來，郵寄選票並不會有利於特定的一黨。高登貝格表示，事實上過去共和黨選民更常使用郵寄選票。但近期有消息指出，目前共和黨選民選擇郵寄選票的意願只有民主黨選民的一半。布魯金斯學會統計，在有意參與投票的美國選民中，每10人裡有6人希望親自前往投票所（80%共和黨人，40%民主黨人），4人將郵件投票。

兩黨支持者今年所選擇的投票方式可能意味著，現場投票的開票結果將傾向共和黨，而郵件投票的計票結果則向民主黨傾斜。

充滿訴訟的選舉

本文截稿前，法院接到365個與選舉有關的法律訴訟案件。雙邊陣營在選前都組織了龐大法律團隊。

耶魯大學法學院憲法學者、法律系教授奧克曼（Bruce Ackerman）解釋，多數關於大選籌備的訴訟案將由州立法院裁決。

奧克曼及其他專家相信，雖然特朗普拒絕承諾敗選時會認輸，但2000年總統大選布什向最高法院起訴戈爾的情況應該不會再重演。奧克曼認為，更有可能的情況是由國會決定誰是勝利者。

憲法疑問

根據美國憲法規定，如果最終勝負難分或出現無法解決的爭端，新選出的眾議院最晚將在1月6日決定總統人選。

更復雜的情況是，如果各州無法在12月8日選舉人投票日前確定其選舉人（因進行中的訴訟等因素），國會不一定要接受該州的選舉結果。

如果在1月20日總統就職典禮前無法確立總統人選，將由代理總統接任。此人可以是副總統或眾議員議長，取決於參議院是否能在1月20日前選出副總統。

接受結果

另一個可能的情況是特朗普拒絕接受敗選結果。特朗普9月在白宮記者會上被問到，若敗選是否能和平移交權力時回答稱："我們要看看發生什麼再說。"對此，美國參議院九月底緊急通過一項決議確保政權和平轉移。

許多觀察者仍懷抱屆時能出現明確選舉結果的希。高登貝格表示："總體上我感到樂觀，這一切將能順利運轉，因為人們今年對選舉的熱情特別高漲。我認為我們在11月能舉行相當平穩順利的選舉。"

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