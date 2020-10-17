美搖擺州疫情燒 川普剉著等

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

最新數據顯示，美國一些左右總統大選選情的「搖擺州」，新冠肺炎疫情急速升溫，導致景氣復甦勢頭從9月初以來明顯減弱，不僅可能拖累美國復甦腳步，也使美國總統川普的選情雪上加霜。

根據美國公衛當局，威斯康辛州、俄亥俄州及北卡羅來納州等選情日趨白熱化的地區，新冠確診人數都暴增，增加人數創紀錄，而亞歷桑納與佛州等其他搖擺州，確診病例數也都躍增。

北部的「鐵鏽帶」傳統工業區、及西部的農業帶，包括密西根與威斯康辛等州，是川普2016年勝選的關鍵州。區內許多川普的支持者都不願戴口罩，也不願配合其他全國性的防疫措施，堅持提前恢復經濟活動，導致疫情正快速惡化。

美國9月零售銷售比8月勁增1.9%，遠優於市場預期的0.8%，顯示第3季消費者支出強勁，但第4季在疫情升溫之際，復甦展望仍高度不確定性。

牛津經濟學公司公布的美國各州復甦追蹤數據顯示，七大「搖擺州」的復甦步調趨緩，甚至倒退，「由於目前中西部病例數急增，到（11月3日）選舉日之前，經濟活動可能更弱」。

餐廳等小型企業員工工作時數資料顯示，7月中以來，許多州仍在營業的商店數目已持續減少，懷俄明與南達科他州目前更因為病例數增加最快，歇業的商店數增加最多，威斯康辛、密西根、俄亥俄及賓州的情況較為溫和。上周全國零售店來客量也減少，數據顯示全國零售情況可能逆轉。

工作時間相關數據也顯示，就業回升顯然達到反轉點，顯示業者對年底購物旺季的消費活動相當擔憂。

全國的景氣復甦也趨緩。觀察家指出，由於失業仍然偏高，且許多服務業仍苦候客戶上門，因此秋季（9-11月）疫情若再升高，經濟復甦勢頭將更加堪憂。

整個就業市場的情況也不確定。失業率下降的速度雖比預期快，但部分是因為大量勞工已放棄尋找工作，且每周都有幾十萬人首度申領失業給付。

這種情況使川普2016年所開下的競選支票大打折扣。PGIM債券基金首席經濟學者席特指出，總體經濟數據雖呈現U型復甦，但實際情況卻是K型走勢；在疫情之下，「高所得家庭情況非常好，低所得家庭卻更嚴峻」。

川普能夠扭轉頹勢的時間已不多，因為16日起，所有50州都能夠郵寄投票，超過一半的州選民也已能提前現場投票。

美國大選 川普 拜登

延伸閱讀

逾百影星抗議NBC 轉播川普與ABC轉播拜登打對台

「川普最大敵人就是川普」 福斯老闆梅鐸預測拜登將大勝

權威科學刊物紛反川普！「自然」期刊背書：拜登是唯一選擇

推特限制川普團隊發文 共和黨議員重批言論警察

相關新聞

川普稱美經濟好 批媒體是公敵

美國總統川普十五日出席國家廣播公司新聞網（ＮＢＣ）在邁阿密舉行的里民大會，同一時間拜登則出席美國廣播公司（ＡＢＣ）在費城...

美情報單位：俄將用真假電郵攻擊拜登

紐約時報報導，美國情報單位情資分析專家上個月就掌握消息得知，俄羅斯將利用烏克蘭天然氣公司Burisma遭駭電郵紀錄，搭配...

科學界反川普 自然期刊為拜登背書

兩大科學權威期刊近日發聲譴責川普政府，「自然」（Nature）期刊批評川普攻擊媒體、法院和科學機構，干涉衛生機關並磨損民...

美搖擺州疫情燒 川普剉著等

最新數據顯示，美國一些左右總統大選選情的「搖擺州」，新冠肺炎疫情急速升溫，導致景氣復甦勢頭從9月初以來明顯減弱，不僅可能...

【Bloomberg】投資人大買人民幣資產 凸顯看衰川普選情

由於民調顯示美國總統川普很快就會淡出，全球投資人終於喘了口大氣。美國外交政策將更容易預測，因此投資人可以開始買進仍有利息可拿的中國公債；加上大陸防疫得力，企業恢復營運，投資者也得以進駐。基金經理人不必繼續在一旁觀望。

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

美國11月大選在即，目前民主黨總統候選人拜登聲勢大幅領先現任總統川普，但紐約時報專欄作家克魯曼（Paul Krugman...

「川普最大敵人就是川普」 福斯老闆梅鐸預測拜登將大勝

擁有億萬身價的澳洲媒體大亨、福斯新聞集團(Fox News)董事長梅鐸(Rupert Murdoch)指出，川普總統處理...

權威科學刊物紛反川普！「自然」期刊背書：拜登是唯一選擇

兩大科學權威期刊近日發聲譴責川普政府，「自然」(Nature)期刊批評川普攻擊媒體、法院和科學機構，干涉衛生機關並磨損民...

佛州里民大會！川普：戴口罩不見得有效 避答何時檢測為陰性

川普總統15日晚在佛州邁阿密舉行里民大會，他表示已不記得第一場總統辯論當天是否接受新冠檢測，並迴避最近一次檢測結果為陰性...

俄利用烏克蘭真假電郵掀「10月驚奇」！鎖定朱利安尼餵假消息

紐約時報(New York Times)報導，美國情報單位情資分析專家上個月就掌握消息得知，俄羅斯將利用烏克蘭天然氣公司...

力挺拜登！朱利安尼女兒批父：川普養的鬥牛犬

川普總統私人律師、前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)的女兒卡洛琳‧朱利安尼(Caroline Giulia...

參院司委會22日表決大法官案 主席認怕川普敗選

美國共和黨掌控的參議院司法委員會今天排定22日表決巴瑞特出任聯邦最高法院大法官人事案，以便交付參院全院表決。據報，參院司...

熱門新聞

驚人發現！12歲男孩登山驚見6900萬年前恐龍化石

日媒：日本最快本月內決定將福島核廢水排入太平洋

慘！久病男被誤認死亡 送冰櫃冷藏20小時睜眼發抖

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

為何美國大選能「邊造勢邊投票」？ 網解析與台大不同的選制

日本「出租女友」對「乾爹」動真情 假約會演變真結婚！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。