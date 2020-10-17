美搖擺州疫情燒 川普剉著等

最新數據顯示，美國一些左右總統大選選情的「搖擺州」，新冠肺炎疫情急速升溫，導致景氣復甦勢頭從9月初以來明顯減弱，不僅可能拖累美國復甦腳步，也使美國總統川普的選情雪上加霜。

根據美國公衛當局，威斯康辛州、俄亥俄州及北卡羅來納州等選情日趨白熱化的地區，新冠確診人數都暴增，增加人數創紀錄，而亞歷桑納與佛州等其他搖擺州，確診病例數也都躍增。

北部的「鐵鏽帶」傳統工業區、及西部的農業帶，包括密西根與威斯康辛等州，是川普2016年勝選的關鍵州。區內許多川普的支持者都不願戴口罩，也不願配合其他全國性的防疫措施，堅持提前恢復經濟活動，導致疫情正快速惡化。

美國9月零售銷售比8月勁增1.9%，遠優於市場預期的0.8%，顯示第3季消費者支出強勁，但第4季在疫情升溫之際，復甦展望仍高度不確定性。

牛津經濟學公司公布的美國各州復甦追蹤數據顯示，七大「搖擺州」的復甦步調趨緩，甚至倒退，「由於目前中西部病例數急增，到（11月3日）選舉日之前，經濟活動可能更弱」。

餐廳等小型企業員工工作時數資料顯示，7月中以來，許多州仍在營業的商店數目已持續減少，懷俄明與南達科他州目前更因為病例數增加最快，歇業的商店數增加最多，威斯康辛、密西根、俄亥俄及賓州的情況較為溫和。上周全國零售店來客量也減少，數據顯示全國零售情況可能逆轉。

工作時間相關數據也顯示，就業回升顯然達到反轉點，顯示業者對年底購物旺季的消費活動相當擔憂。

全國的景氣復甦也趨緩。觀察家指出，由於失業仍然偏高，且許多服務業仍苦候客戶上門，因此秋季（9-11月）疫情若再升高，經濟復甦勢頭將更加堪憂。

整個就業市場的情況也不確定。失業率下降的速度雖比預期快，但部分是因為大量勞工已放棄尋找工作，且每周都有幾十萬人首度申領失業給付。

這種情況使川普2016年所開下的競選支票大打折扣。PGIM債券基金首席經濟學者席特指出，總體經濟數據雖呈現U型復甦，但實際情況卻是K型走勢；在疫情之下，「高所得家庭情況非常好，低所得家庭卻更嚴峻」。

川普能夠扭轉頹勢的時間已不多，因為16日起，所有50州都能夠郵寄投票，超過一半的州選民也已能提前現場投票。

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