為何美國大選能「邊造勢邊投票」？ 網曝關鍵：只是投個參考

美國總統大選戰況愈演激烈，隨11月3日大選投票日逼近，美國總統候選人川普與拜登2人加緊腳步，持續至各州努力掃票，不過，在此同時，已有為數不少的美國選民選擇「郵寄投票」，將神聖一票投給屬意人選，但這卻讓台灣網友直呼不解，「到底為什麼可以邊造勢邊投票？」

隨著美國總統大選時程逼近，美國總統候選人川普與拜登2人仍持續至各州努力掃票。對此，就有一名網友在PTT八卦板貼文提出疑問，他表示最近有部分州已經開始「郵寄投票」了，「但為何兩黨候選人還可以跑選舉？」，美國總統大選出現的奇特景象讓他超難理解！

由於台、美分別採各異的選舉制度，因此造成台灣網友不解，許多回應解惑，「美國可以早投票，後面一起開票」、「美國人民投票只是參考而已，真正有票效是美國議院（選舉人團）的票」、「選舉人制度是有意義的，主要人數弱勢的州會比較受到關注」、「美國幅員廣大各地生活方式差很多，不要台灣看世界」、「人家是聯邦制國家，每個州視作獨立個體，會保存這種投票制度是為了區域發展平衡」。

原來，台灣總統大選採相對多數決制，由台灣選民現場投票選出一人，且台灣對於選舉制度有法律嚴格規定，依選罷法所示，候選人的戶外造勢活動只能到投票前一日晚間10點，以簡訊、通訊軟體等方式拉票，則到晚上12點為止。每當到了選舉期間，許多台灣民眾、競選團體等無不繃緊神經，若不小心違反規定，恐將面臨高額罰款。

然而美國則採特殊的「選舉人團制」，由美國選民投票選出的「選舉人（Elector）」組成「選舉人團（Electoral College）」，再依人民普選結果選出真正的美國總統，且美國選民可自行選擇是否要先行透過「郵寄投票」方式完成投票，而在這段期間美國總統候選人仍能持續至各州舉行造勢活動，與台灣選舉制度具有相當大的差異。

美國「選舉人團制」屬於「間接選舉」，實際上又是如何運作？先依照各州人口數決定選舉人總數後，美國兩大黨派共和黨與民主黨會在各州各自提名「選舉人」並組成「選舉人團」，其中特別的是，大州人數多而會分配到較多的票數，如人數眾多的加州可取得55張票，人口稀少的懷俄明州卻僅持有3張票，而全美共有50個州，共計會有538張選舉人票。

接著，由美國選民投票選擇兩黨推派的總統候選人，並由相對多數而勝出的黨派派遣各州「選舉人團」前去投票，各州選舉人依照各州投票結果投下選票，最終贏得超過270張以上（538張票的一半）票數者才能成為美國新一任總統。另外，緬因州和內布拉斯加州採取「區域計票制」（District system），在各聯邦眾議員選區中獲得單純多數選票的候選人，即獲得該選區的一張選舉人票；緬因州與內布拉斯加州分別擁有4張及5張選票。

美國選舉人團制相當特殊，容易發生即便該總統候選人在該州僅獲得51%的票數，與對手候選人差異微小，但他仍能「贏者全拿」，取得該州全數的選舉人團總票數。

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