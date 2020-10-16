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拜登競選班機1人確診 賀錦麗團隊2染疫

世界日報 / 記者張文馨／華盛頓報導
民主黨副總統候選人賀錦麗因有團隊成員確診，將暫停現場競選活動直到19日。(Getty Images)
民主黨副總統候選人賀錦麗因有團隊成員確診，將暫停現場競選活動直到19日。(Getty Images)

美國新冠肺炎疫情持續蔓延，民主黨總統候選人拜登競選團隊15日接連宣布，副總統候選人賀錦麗因有團隊成員確診，將暫停現場競選活動直到19日；拜登競選班機上也有人確診，不過與拜登沒有近距離接觸，目前還不用隔離觀察，且拜登15日接受病毒聚合鏈式反應(PCR)檢測，並未遭到感染。

川普總統1日確診新冠肺炎後，拜登與賀錦麗未停下競選腳步，經常發布病毒檢測的最新訊息，都是陰性；疫情蔓延到民主黨，賀錦麗的媒體主任艾倫(Liz Allen)與一名機組人員確診後，賀錦麗宣布暫停競選活動，直到下周。另外，賀錦麗15日還會再次接受病毒檢測。

拜登的競選經理狄龍(Jen O`Malley Dillon)15日下午發布聲明表示，當天中午，發現一名拜登競選班機上的工作人員確診新冠肺炎，拜登未跟確診者近距離接觸，在飛機上也都全程戴著口罩，因此拜登目前還不用隔離觀察。

根據聲明，確診者和拜登都登上了12日飛往俄亥俄州，與13日飛往佛羅里達州的班機，確診者在波音737班機的最後一排，與拜登距離超過50呎，全程戴口罩。

聲明指出，確診者是在15日聯繫追蹤的過程中，回報症狀且隨後宣布確診；目前拜登陣營的競選成員中，無人跟確診者有近距離接觸，所有成員在飛行過程中都戴口罩。

賀錦麗在推特表示，14日晚間得知一名機組人員和一名團隊成員確診，在確診前兩天，她並未和確診者近距離接觸，且她本周已經進行兩次病毒檢測，都是陰性，且沒有出現症狀。

賀錦麗團隊指出，這兩名確診者8日跟隨賀錦麗一同搭機，參加亞利桑那州的競選活動。

賀錦麗說，出於審慎考慮，她取消19日之前的所有旅行，改用遠距方式拉票，包括原定要出席15日在北卡鼓勵選民提早投票的競選活動。

趁此機會，賀錦麗連續推文，和川普作對比；她說，對於所有測試結果，她一定公開透明，呼籲民眾戴口罩、保持社交距離，並定期洗手，防止病毒傳播。

賀錦麗說，至今有800萬名美國人感染新冠肺炎，超過21萬7000人死亡，失業人數超過2500萬人，40萬家小企業永久關閉，第一線勞工天天冒險工作；川普政府1月就知道了，決定掩蓋此事。拜登說，直到現在，川普政府還沒有提出對策。

民主黨副總統候選人賀錦麗(右)因有團隊成員確診，將暫停現場競選活動直到19日。圖為她日前在內布拉斯加州跑競選行程。(Getty Images)
民主黨副總統候選人賀錦麗(右)因有團隊成員確診，將暫停現場競選活動直到19日。圖為她日前在內布拉斯加州跑競選行程。(Getty Images)

美國大選 川普 拜登

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