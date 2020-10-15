臉書推特撤下批拜登文章 川普：真糟糕

周三（10月14日）臉書和推特決定限制一篇《紐約郵報》批評美國民主黨總統候選人拜登的文章，此舉被川普和保守派抨擊為「審查」。

《紐約郵報》發表了一篇標題為「電子郵件疑似透露亨特如何將烏克蘭商人介紹給副總統拜登」的報道。據報道稱，《紐約郵報》獲得了拜登兒子亨特棄用的電腦，並發現前副總統拜登與烏克蘭能源公司Burisma的相關內容，亨特曾在該公司擔任董事會成員。

川普在推特上表示：「真糟糕，臉書和推特都撤下了關於拜登及兒子亨特的“電子郵件疑雲「的報道。」川普的競選團隊發表聲明稱，電子郵件證明拜登對於他兒子的生意「對美國人民撒了謊」。

拜登否認有參與此類活動，還有專家表示這些指控是錯的，且對該文章的來源提出了疑問。

由於拜登競選團隊否認曾經見過Burisma董事會顧問瓦迪姆·波扎斯基（Vadym Pozharskyi），臉書和推特對該文章的鏈接施加了限制，稱其真實性存有疑問。

Facebook發言人安迪·斯通（Andy Stone）表示：「這是我們減少錯誤信息傳播的標准流程。我想明確地說，這篇報道必須由Facebook第三方事實檢查合作伙伴進行核查。同時，我們正在減少文章在臉書上的傳播。」

Twitter表示，由於文章內的「資料來源」存在疑問，因此限制了該文章的傳播。

嘗試分享該文章的用戶會收到一條警告信息，表示他們的請求無法完成，因為該鏈接已被Twitter或其合作伙伴判定為潛在危害，那些試圖點開文章鏈接的人也會收到警告。

《紐約郵報》隨後報道稱，其主要Twitter帳戶已被鎖定，因為其有關拜登的文章違反了平台規定，推特禁止發表「被黑客竊取的資料」。

保守黨「譴責審查制度」

白宮新聞秘書凱裡·麥肯尼（Kayleigh McEnany）的私人Twitter帳戶在分享了該鏈接後也被鎖定。她在政府推特頁面上寫道：「我們應該譴責審查制度。」

共和黨參議員喬什·霍利（Josh Hawley）在致Facebook首席執行長馬克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）的一封信中表示：「這個看似選擇性的封鎖表明Facebook存有偏見」。而《紐約郵報》在社論中稱該社交媒體為「宣傳機器」。

霍利引用數據顯示，Facebook和其他五家科技公司的員工已向拜登的競選團隊捐款近500萬美元，而對川普團隊的捐款僅23.9萬美元。

爭議報道的重點在於2015年4月的一封電子郵件，其中Burisma的瓦迪姆·波扎斯基（Vadym Pozharskyi）感謝亨特邀請他參加與其父親在華盛頓的一次會面。但是，沒有跡象表明會議何時安排或是否舉行。

拜登競選團隊表示：「我們從那時起就審查了拜登的正式行程，但是沒有發現任何如《紐約郵報》指控的會面。」

楊宇/葉宣（法新社、路透社）

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