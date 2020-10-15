臉書推特撤下批拜登文章 川普：真糟糕

周三（10月14日）臉書和推特決定限制一篇《紐約郵報》批評美國民主黨總統候選人拜登的文章，此舉被川普和保守派抨擊為「審查」。
《紐約郵報》發表了一篇標題為「電子郵件疑似透露亨特如何將烏克蘭商人介紹給副總統拜登」的報道。據報道稱，《紐約郵報》獲得了拜登兒子亨特棄用的電腦，並發現前副總統拜登與烏克蘭能源公司Burisma的相關內容，亨特曾在該公司擔任董事會成員。
川普在推特上表示：「真糟糕，臉書和推特都撤下了關於拜登及兒子亨特的“電子郵件疑雲「的報道。」川普的競選團隊發表聲明稱，電子郵件證明拜登對於他兒子的生意「對美國人民撒了謊」。
拜登否認有參與此類活動，還有專家表示這些指控是錯的，且對該文章的來源提出了疑問。
由於拜登競選團隊否認曾經見過Burisma董事會顧問瓦迪姆·波扎斯基（Vadym Pozharskyi），臉書和推特對該文章的鏈接施加了限制，稱其真實性存有疑問。
Facebook發言人安迪·斯通（Andy Stone）表示：「這是我們減少錯誤信息傳播的標准流程。我想明確地說，這篇報道必須由Facebook第三方事實檢查合作伙伴進行核查。同時，我們正在減少文章在臉書上的傳播。」
Twitter表示，由於文章內的「資料來源」存在疑問，因此限制了該文章的傳播。
嘗試分享該文章的用戶會收到一條警告信息，表示他們的請求無法完成，因為該鏈接已被Twitter或其合作伙伴判定為潛在危害，那些試圖點開文章鏈接的人也會收到警告。
《紐約郵報》隨後報道稱，其主要Twitter帳戶已被鎖定，因為其有關拜登的文章違反了平台規定，推特禁止發表「被黑客竊取的資料」。
保守黨「譴責審查制度」
白宮新聞秘書凱裡·麥肯尼（Kayleigh McEnany）的私人Twitter帳戶在分享了該鏈接後也被鎖定。她在政府推特頁面上寫道：「我們應該譴責審查制度。」
共和黨參議員喬什·霍利（Josh Hawley）在致Facebook首席執行長馬克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）的一封信中表示：「這個看似選擇性的封鎖表明Facebook存有偏見」。而《紐約郵報》在社論中稱該社交媒體為「宣傳機器」。
霍利引用數據顯示，Facebook和其他五家科技公司的員工已向拜登的競選團隊捐款近500萬美元，而對川普團隊的捐款僅23.9萬美元。
爭議報道的重點在於2015年4月的一封電子郵件，其中Burisma的瓦迪姆·波扎斯基（Vadym Pozharskyi）感謝亨特邀請他參加與其父親在華盛頓的一次會面。但是，沒有跡象表明會議何時安排或是否舉行。
拜登競選團隊表示：「我們從那時起就審查了拜登的正式行程，但是沒有發現任何如《紐約郵報》指控的會面。」
楊宇/葉宣（法新社、路透社）
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「選前倒數18天...報導或不報？」美國著名的保守派小報《紐約郵報》14日發出了極具爭議的「頭版獨家」，內容是民主黨總統參選人拜登的次子——杭特．拜登（Hunter Biden）——私人電腦的硬碟資料與郵件紀錄。報導試圖以硬碟中截取的「烏克蘭郵件」為證，指控杭特涉嫌以「副總統買辦」的身份遊走烏國商界，並以此做為「拜登家族貪腐」的確鑿鐵證。然而這批由前紐約市長朱利安尼主動提供的「證據」，FBI先前早已備過案，且與參議院共和黨團的日前調查結果類似（杭特舉止有爭議，但無證據顯示拜登知情或影響美國政策）。然而相關報導刊出後，Twitter、Facebook卻皆以「假新聞涉擾亂大選」為由，封鎖或降權重《紐約郵報》的指控貼文。不料這種作法卻引爆了比原報導內容更加嚴重的政治爭議，甚至反向引爆了「社群龍頭言論審查、介入選戰」的政治怒火。
繼佛羅里達州、賓州的競選活動後，川普總統14日參加在愛阿華州德梅因(Des Moines )國際機場的造勢大會；川普演講時，集中火力攻擊白登與其兒子杭特貪腐、背叛美國，「白登贏了就等於中國贏了…到時候中國將擁有美國。」
距離11月3日大選投票日僅三周，前總統歐巴馬(Barack Obama)將在選前兩周密集造訪關鍵州，全力為民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)助選；雖然歐巴馬的造勢行程仍未公布，但相關人士透露可能前往的地點包括密西根、威斯康州、佛羅里達州和賓州等幾個關鍵搖擺州。
堪薩斯、羅德島和田納西三州14日展開今年大選的提前投票；根據統計，全美已有超過1400萬選民完成提前投票，幾乎是四年前大選同一時間完成提前投票者的十倍，寫下歷年來的紀錄。
甫結束的美國副總統辯論，大眾印象只剩下彭斯銀髮上的蒼蠅！拜登陣營趁勢推出「誠實蒼蠅拍」，短短數小時內，就售出3萬5000張蒼蠅拍。而近日宣稱「已免疫」的川普，則預告全面恢復實體造勢活動。究竟鹿死誰手？帶你檢視幾大看點。
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距離大選日剩不到三周，川普總統和民主黨總統候選人拜登13日聚焦選舉人票可能成為勝選關鍵的州，盼動員選民投票以取得決定性勝利。
川普總統13日上午兩個小時內發出逾50則推文，指控民主黨總統候選人拜登有失智症，因為拜登似乎忘記共和黨聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)的名字；川普也批評國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)，稱他的疫情預測比球技還糟；羅穆尼13日痛批美國政治充滿邪惡與憎恨，要求川普低調，也間接稱許拜登未同流合汙。
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