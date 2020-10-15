4年前大選的10倍 全美1400萬選民提前投票

堪薩斯、羅德島和田納西三州14日展開今年大選的提前投票；根據統計，全美已有超過1400萬選民完成提前投票，幾乎是四年前大選同一時間完成提前投票者的十倍，寫下歷年來的紀錄。
堪薩斯、羅德島、田納西州也開跑
根據佛羅里達大學（University of Florida）的「美國選舉計畫」(US Elections Project) 統計，為避開11月3日的龐大投票人潮，目前已有超過1400萬選民提前投票，創下歷史紀錄，更已達2016年總投票數的10%。
四年前總統大選，截至2016年10月16日，也僅有140萬人完成提前投票。
在田納西州曼斐斯(Memphis)，甚至離投票所開門還有兩小時，就有大約20多人排隊等候；喬治亞州本周開放投票前兩天也湧現提前投票人潮，谷內郡(Gwinnett County)選務官員14日表示，排隊時間曾長達三小時。
根據統計，喬州提前投票首日12日，就有12萬8590人投票，較去年上升40%。
德州和肯塔基州則在13日起提前投票，德州哈里斯郡(Harris County)也出現破紀錄的6萬8000人；佛蒙特州也有超過9萬5000人提前投票，幾是2016年該州總統票人數三成。
維吉尼亞州選民註冊系統大當機
而在維吉尼亞州，地區法官吉伯尼(John Gibney)更因為州政府線上選民註冊系統當機，於14日宣布將登記期限延長48小時。
「美國選舉計畫」主任麥克唐納(Michael McDonald)指出，州放寬相關規定，選民也踴躍申請通訊投票或提前投票以保持社交距離，都是提前投票人潮眾多的主要原因；另外，今年選民投票的積極程度可能更勝以往。
選戰進入倒數階段，路透／易普索(Reuters/Ipsos poll)14日的最新民調顯示，白登在川普四年前拿下的威斯康辛州和賓州的領先正在擴大。
川普為鞏固白人和保守派選票，15日將前往愛阿華州第摩因(Des Moines)機場造勢；接下來他還將前往北卡羅來納州和佛羅里達州造勢。
堪薩斯、羅德島和田納西三州14日展開今年大選的提前投票；根據統計，全美已有超過1400萬選民完成提前投票，幾乎是四年前大選同一時間完成提前投票者的十倍，寫下歷年來的紀錄。
繼佛羅里達州、賓州的競選活動後，川普總統14日參加在愛阿華州德梅因(Des Moines )國際機場的造勢大會；川普演講時，集中火力攻擊白登與其兒子杭特貪腐、背叛美國，「白登贏了就等於中國贏了…到時候中國將擁有美國。」
距離11月3日大選投票日僅三周，前總統歐巴馬(Barack Obama)將在選前兩周密集造訪關鍵州，全力為民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)助選；雖然歐巴馬的造勢行程仍未公布，但相關人士透露可能前往的地點包括密西根、威斯康州、佛羅里達州和賓州等幾個關鍵搖擺州。
甫結束的美國副總統辯論，大眾印象只剩下彭斯銀髮上的蒼蠅！拜登陣營趁勢推出「誠實蒼蠅拍」，短短數小時內，就售出3萬5000張蒼蠅拍。而近日宣稱「已免疫」的川普，則預告全面恢復實體造勢活動。究竟鹿死誰手？帶你檢視幾大看點。
距離2020年美國大選愈來愈近，當地原定10月15日舉行的第2場總統候選人辯論取消，但無阻總統川普（Donald Trump）與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）繼續較量，皆因美國電視台全國廣播公司（NBC）證實...
現在距11月3日美國總統大選日只剩三周，民調數據顯示，現任總統川普連任展望不太樂觀。但有分析師宣稱，從股市目前釋出的訊號...
距離大選日剩不到三周，川普總統和民主黨總統候選人拜登13日聚焦選舉人票可能成為勝選關鍵的州，盼動員選民投票以取得決定性勝利。
川普總統13日上午兩個小時內發出逾50則推文，指控民主黨總統候選人拜登有失智症，因為拜登似乎忘記共和黨聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)的名字；川普也批評國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)，稱他的疫情預測比球技還糟；羅穆尼13日痛批美國政治充滿邪惡與憎恨，要求川普低調，也間接稱許拜登未同流合汙。
喬治亞州12日開放選民提前投票(early voting) 首日，據統計高達12萬8000人完成投票，創下喬州投票史上新紀錄；不過，某些地點卻出現民眾排隊長達十個多小時才投得到票的狀況。
美國總統選戰白熱化，總統川普今天告訴群眾，他正在對抗「馬克斯主義者」和「瘋子」；民主黨籍總統候選人拜登則批評川普在疫情期...
大家都知道美國民主黨候選人拜登民調領先共和黨對手川普，大家卻不知道，拜登之前還有個地方贏川普，那就是8月到9月中旬，他靠...
(德國之聲中文網) 在美國德克薩斯州，很長一段時間以來，美國大選一直不是最熱門的話題。德州自1976年以來從未支持過民主黨總統候選人，其州長職位長達四分之一個世紀都在共和黨之手。此外，其州議會兩院自2003年以來，也一直由共和黨控制。疫情期間，德州曾經以“在新冠大流行期間，墮胎屬於非必要的服務”試圖不給流產門診開營業許可，企圖剝奪人們的墮胎權。
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