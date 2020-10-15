快訊

境外+1！又見出關自費採檢揪新冠肺炎陽性 無症狀菲籍移工確診

今年關第2店！韓美妝innisfree東區忠孝旗艦店 驚傳歇業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

川普愛州造勢火力全開：拜登贏了等於中國贏了

世界日報 / 特派員黃惠玲／綜合報導
川普14日到愛阿華州出席造勢活動。(直播視頻截圖)
川普14日到愛阿華州出席造勢活動。(直播視頻截圖)

繼佛羅里達州、賓州的競選活動後，川普總統14日參加在愛阿華州德梅因(Des Moines )國際機場的造勢大會；川普演講時，集中火力攻擊拜登與其兒子杭特貪腐、背叛美國，「拜登贏了就等於中國贏了…到時候中國將擁有美國。」

愛州新冠肺炎疫情十分嚴重，全州染疫人數破10萬，住院數頻創新高，曾染疫並自稱已經「免疫」的川普到以農業為主的愛州宣揚政績時，還對支持者揶揄中國說，「前兩周你們收到來自中國的玉米、大豆、牛肉大訂單…是因為中國不希望我不開心。」

川普四年前在愛州以11%得票差距獲勝，根據CBS日前出爐的民調，他與民主黨總統候選人拜登在該州的支持度均為49%，選情緊繃程度堪稱搖擺州之冠。

康復不久的川普演講中氣十足，期間因為風大戴上「讓美國再次偉大」的紅帽子後，乾脆摘掉領帶說：「舒服多了。」

川普多次提到，他對中國徵收25%的關稅成效顯著，尤其他把這些稅收都回饋給農民，農民都很開心；此外，川普批評民主黨主張提供免費大學、醫療保險行不通，「因為這樣，全世界的人都會跑到美國。」

他還說，關閉校園、商業是不正確的作法，「應該讓孩子回到學校」，且各州都應完全重新開放。

剛卸任駐北京大使的愛州前州長布蘭斯塔德也到場支持，川普當場讚許他表現傑出，並宣布要頒贈總統自由獎章，給曾擔任愛阿華大學教練並助該校贏得15次NCAA冠軍的摔角傳奇人物蓋博(Dan Gable)。

川普此行引起爭議，主因為愛州疫情持續惡化，到14日止，染疫住院數已達473人的新高，過去兩周確診率達9.5%，但共和黨籍的州長雷諾德斯(Kim Reynolds)拒絕實施多項防疫措施，還公開鼓勵民眾出席這場造勢大會。

德梅因市長寇尼(Frank Cownie)擔心活動成為病毒傳播熱點；也有民眾在機場旁租下看板，寫著「川普新冠病毒超級傳播者活動」。

白宮競選團隊表示，活動採取防疫措施，包括量體溫、發口罩等，14日現場僅有部分民眾戴口罩，多數未保持社交距離。

川普14日稍早出席紐約經濟俱樂部(Economic Club of New York)的網上集會，他在演講中說，「美國已經從新冠病毒大流行中復甦且取得勝利，這是美國歷史上恢復最快的一次」，他提到，「最近幾個月，我迅速採取行動，提供了前所未有的2.5兆億的援助，挽救了美國經濟。」

川普說，左翼政策將引發史無前例的經濟災難，「民主黨的勝利將導致稅收大幅提高，且摧毀我們的國家。」

川普說，他終結了「北美自由貿易協定(NAFTA)」，結束了「跨太平洋夥伴協定(TPP)」，並與中國談判了更好的貿易條件，他表示，「如果我沒有當選，中國將擁有美國」。

此外，原本預定於9日舉行的第二次總統大選辯論，因川普拒絕沒有面對面的「遠距辯論」而取消；川普後來同意接受檢測後，參加NBC電視台15日在邁阿密舉辦的里民大會，同一時間，白登則將在費城出席ABC電視台舉辦的里民大會。

美國大選 川普 拜登

延伸閱讀

佛奇：川普已不具傳染性 可參加市民大會

美媒爆拜登版電郵門 臉書推特禁轉貼川普開罵

社群戰！川普App抓鐵粉、拜登賣蒼蠅拍，美國人選哪邊？

川普最小兒子拜倫也曾確診新冠肺炎 但已復原

相關新聞

4年前大選的10倍 全美1400萬選民提前投票

堪薩斯、羅德島和田納西三州14日展開今年大選的提前投票；根據統計，全美已有超過1400萬選民完成提前投票，幾乎是四年前大選同一時間完成提前投票者的十倍，寫下歷年來的紀錄。

川普愛州造勢火力全開：拜登贏了等於中國贏了

繼佛羅里達州、賓州的競選活動後，川普總統14日參加在愛阿華州德梅因(Des Moines )國際機場的造勢大會；川普演講時，集中火力攻擊白登與其兒子杭特貪腐、背叛美國，「白登贏了就等於中國贏了…到時候中國將擁有美國。」

歐巴馬將巡迴關鍵搖擺州 為拜登造勢

距離11月3日大選投票日僅三周，前總統歐巴馬(Barack Obama)將在選前兩周密集造訪關鍵州，全力為民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)助選；雖然歐巴馬的造勢行程仍未公布，但相關人士透露可能前往的地點包括密西根、威斯康州、佛羅里達州和賓州等幾個關鍵搖擺州。

社群戰！川普App抓鐵粉、拜登賣蒼蠅拍，美國人選哪邊？

甫結束的美國副總統辯論，大眾印象只剩下彭斯銀髮上的蒼蠅！拜登陣營趁勢推出「誠實蒼蠅拍」，短短數小時內，就售出3萬5000張蒼蠅拍。而近日宣稱「已免疫」的川普，則預告全面恢復實體造勢活動。究竟鹿死誰手？帶你檢視幾大看點。

美國大選第2場辯論取消！川普改赴電視台答問會 與拜登隔空較量

距離2020年美國大選愈來愈近，當地原定10月15日舉行的第2場總統候選人辯論取消，但無阻總統川普（Donald Trump）與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）繼續較量，皆因美國電視台全國廣播公司（NBC）證實...

拜登贏定了？分析師：近百年靈驗指標站在川普這邊

現在距11月3日美國總統大選日只剩三周，民調數據顯示，現任總統川普連任展望不太樂觀。但有分析師宣稱，從股市目前釋出的訊號...

新聞透視／川普想拔樁 拜登想搶高齡、非裔票

距離大選日剩不到三周，川普總統和民主黨總統候選人拜登13日聚焦選舉人票可能成為勝選關鍵的州，盼動員選民投票以取得決定性勝利。

川普左酸拜登「失智」右批佛奇疫情預測「比球技差」

川普總統13日上午兩個小時內發出逾50則推文，指控民主黨總統候選人拜登有失智症，因為拜登似乎忘記共和黨聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)的名字；川普也批評國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)，稱他的疫情預測比球技還糟；羅穆尼13日痛批美國政治充滿邪惡與憎恨，要求川普低調，也間接稱許拜登未同流合汙。

喬州提前投票首日 有人排11小時 民主黨拚德州翻盤

喬治亞州12日開放選民提前投票(early voting) 首日，據統計高達12萬8000人完成投票，創下喬州投票史上新紀錄；不過，某些地點卻出現民眾排隊長達十個多小時才投得到票的狀況。

川普造勢火力全開 辱稱拜登辯論時喘得像狗

美國總統選戰白熱化，總統川普今天告訴群眾，他正在對抗「馬克斯主義者」和「瘋子」；民主黨籍總統候選人拜登則批評川普在疫情期...

日砸2300萬固戰場州 川普重金打FB廣告強壓拜登

大家都知道美國民主黨候選人拜登民調領先共和黨對手川普，大家卻不知道，拜登之前還有個地方贏川普，那就是8月到9月中旬，他靠...

美國總統大選在即 「深紅州」女選民盼被聽見

(德國之聲中文網) 在美國德克薩斯州，很長一段時間以來，美國大選一直不是最熱門的話題。德州自1976年以來從未支持過民主黨總統候選人，其州長職位長達四分之一個世紀都在共和黨之手。此外，其州議會兩院自2003年以來，也一直由共和黨控制。疫情期間，德州曾經以“在新冠大流行期間，墮胎屬於非必要的服務”試圖不給流產門診開營業許可，企圖剝奪人們的墮胎權。

熱門新聞

驚！華航飛洛杉磯航班驚見噴射背包客空中徘徊

拜登贏定了？分析師：近百年靈驗指標站在川普這邊

陸欲不費力氣拿台灣 波頓：川普連任對美傷害恐更大

罕見！美軍航母出航突掉頭返回 分析：南海又將「熱鬧」

包養女炫富、分享釣乾爹密技 網認：不是人人都能幹的活

反政府抗議升級！泰國宣布曼谷即刻進入緊急狀態

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。