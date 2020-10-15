社群戰！川普App抓鐵粉、拜登賣蒼蠅拍，美國人選哪邊？

甫結束的美國副總統辯論，大眾印象只剩下彭斯銀髮上的蒼蠅！拜登陣營趁勢推出「誠實蒼蠅拍」，短短數小時內，就售出3萬5000張蒼蠅拍。而近日宣稱「已免疫」的川普，則預告全面恢復實體造勢活動。究竟鹿死誰手？帶你檢視幾大看點。

根據Real Clear Politics的最新數據顯示，拜登領先川普近10個百分點，然而新冠疫情壟罩下的2020美國大選，限制大型造勢活動，雙方陣營於是將戰場轉至臉書、推特、Instagram，以及YouTube等社群，不斷拉抬網路聲量。

各界更關注這些聲量，最終能否化為實質選票。近期，臉書大動作刪除匿名者Q（QAnon）相關帳號等，加強打擊假新聞，不願重蹈2016年劍橋分析事件的覆轍。

「社群寵兒」川普》積極造勢、推官方App，攻鐵粉！

擁有臉書2909萬、推特8594萬粉絲數的川普，本身就是社群媒體的寵兒，更大手筆在臉書與Google投入1.7億美元（約新台幣50億元）的廣告費。

川普近期康復後，則預告將到佛州、賓州以及愛荷華州，舉行大型造勢活動，先前更推出應用程式（App）Trump 2020，使川粉在第一時間，收到川普陣營的最新消息，透過造勢活動及官方App不斷凝聚鐵粉票倉。

已超過50萬下載次數的應用程式（App）Trump 2020，在每晚八點黃金時段同步在官方App、臉書、推特等平台直播。儘管川普未必親自現身，但節目來賓都是川普的左右手、家人等，短短30分鐘的節目，吸引數百萬的觀看次數。

Trump 2020這款官方App，提供與川普實際互動的福利，像是可透過轉發貼文，累積積分，並兌換與川普合影（10萬點），或是在競選集會上，可以免排隊快速入場（2萬8000點）。

最終目的則是不斷透過使用者的轉發、分享，在社群更加凝聚支持者，鞏固死忠鐵粉，期待轉換為實際的選票。

「社群新人」拜登》賣蒼蠅拍、積極打假，搶青年！

本身位處劣勢的社群新人拜登，臉書和推特的粉絲數，皆大幅落後川普近十倍，而副總統辯論會上，大眾關注停留在彭斯頭上的蒼蠅，拜登陣營則借勢推出「誠實蒼蠅拍（Truth Over Flies Fly Swatter）」，數小時內，就售出3萬5000張蒼蠅拍，大賺約35萬美金（近新台幣1022萬元）。

先前，拜登就不斷積極與網紅合作、深度對談直播，大談政策，批評川普防疫失敗、經濟衰退等，並主打警察改革、打擊系統種族主義等政策，同步在Instagram Live、Facebook和YouTube等平台直播串流，不僅成功受到在年輕選民的歡迎外，更直接打擊社群媒體中的假訊息威脅！

而拜登一路上也有許多貴人相助，在IG擁有百萬粉絲的喜劇演員格雷澤（Ilana Glazer）和super PAC PACRONYM等，在大選前就不斷撰寫一系列文章，近期更以影音串流的方式，鼓勵大眾將票投給拜登！

社群右傾》憂劍橋事件重演，臉書大動作開鍘匿名者Q帳號

先前一位Facebook高階主管，接受《政客》雜誌（POLITICO）訪問表示，在右翼和保守派的相關貼文，會擁有更高的互動率，正是因為這類貼文運用憤怒、恐懼等強烈的基本情感，進一步向受眾渲染相關議題。

對此，社群巨頭臉書也因政治偏見，受到民主黨、共和黨人的強烈批評，川普指出「在激進左派的敦促下，這些平台已變得不能容忍各種政治觀點，並且對自己的用戶進行虐待。」而拜登在總統初選期間，甚至告訴《紐約時報》，臉書創辦人馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）是真正的問題。

在2016年，川普競選團隊曾聘用英國數據公司劍橋分析（Cambridge Analytica），針對中間選民進行大規模的個資蒐集，分析選民的心理圖像，最終透過更精準的廣告投放技術，隨時監控，並影響選民的行為，左右大選結果。

為了避免重蹈劍橋事件的覆轍、加強打擊假新聞，社群巨頭臉書（Facebook）6日大動作刪除所有與極右翼陰謀論團體「匿名者Q」（QAnon）有關的臉書個人帳號、社團及Instagram帳號等，即使這些帳號不包含任何暴力內容。

美國大選將至，不論是「社群寵兒」川普，或是「社群新人」拜登陣營，都投入相當多的資金與心力在社群媒體中。然而，網路人氣能化為選票？答案就要揭曉。

（作者／何晨瑋 本文出自2020.10.12《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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